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Percheziții EPPO la prefectul de Timiș, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene

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Percheziții EPPO la prefectul de Timiș, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene
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Procurorii Parchetului European (EPPO) și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat vineri dimineață percheziții la domiciliul prefectului de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă cu fonduri europene, potrivit ziarului Opinia Timișoarei.

Prejudiciu de sute de mii de euro în dosarul EPPO

Acțiunea face parte dintr-o anchetă aflată în desfășurare de mai multe luni și coordonată de procurorii EPPO. Potrivit unor surse apropiate investigației, prejudiciul estimat în dosar s-ar ridica la câteva sute de mii de euro, fonduri care ar fi fost destinate unor programe de formare profesională pentru persoane din categorii vulnerabile.

În total, anchetatorii au efectuat 11 percheziții în județul Timiș, vizând persoane suspectate de implicare într-o schemă de fraudare a fondurilor europene.

Procurorii investighează posibile infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și obținere ilegală de fonduri europene.

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Pe lângă locuința prefectului, situată într-o zonă rezidențială de lângă Timișoara, anchetatorii au descins și la sediul unei firme pe care Cornelia Elena Micicoi (USR) a condus-o înainte de numirea în funcție.

Ce spune prefectul de Timiș despre anchetă

Prefectul de Timiș a declarat că proiectul aflat în atenția procurorilor a fost implementat de o asociație pe care a fondat-o și pe care a coordonat-o pentru o perioadă.

„Este un proiect pe care asociația pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. Nu știu mai multe să vă spun. N-am fost manager de proiect… vă dau mai multe detalii… Asociația pe care am fondat-o eu, și o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională sau ceva de genu’ ăsta…. Parchetul european își face datoria… am ieșit cu 3 hărtii din casă. (…) Eu sunt deschisă“, a spus prefectul de Timiș.

Cornelia Elena MICICOI

Cornelia Elena MICICOI / sursa foto: https://www.cjtimis.ro/

Cornelia Elena Micicoi spune că nu există acuzații EPPO contra sa

Întrebată dacă i-au fost aduse acuzații în dosar, Cornelia Elena Micicoi a negat existența unor acuzații formulate împotriva sa.

„La adresa mea, sigur nu. Eu sunt la dispoziție, și mi se pare normal să fiu la dispoziția autorităților. Așa făceam și înainte, nu doar acum că am o oarecare funcție. Nu mi-au fost solicitate documente mie personal“, a declarat aceasta.

În cadrul operațiunii, anchetatorii au verificat inclusiv mașina de serviciu a Prefecturii Timiș, aflată în curtea locuinței prefectului, precum și autoturismul personal al acesteia, parcat la Palatul Administrativ.

Până în prezent, Parchetul European nu a anunțat punerea sub acuzare a prefectului de Timiș, cercetările fiind în desfășurare.

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