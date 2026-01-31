Cursurile ANOFM din 2026 au pornit în țară, dar mulți șomeri află prea târziu ce specializări sunt disponibile

În ianuarie 2026, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă a anunțat demararea a 66 de programe de formare profesională la nivel național, pentru 1.157 de persoane. Informația există public, pe site-ul instituției, și include și un tablou al celor mai căutate calificări pentru care s-au organizat grupe.

În practică, însă, problema despre care vorbesc mulți șomeri rămâne una simplă și dureroasă: ajung să afle de cursuri târziu, când locurile sunt deja ocupate sau când perioada de înscriere s-a închis. ANOFM nu publică, în comunicatul de anunț, lista completă a tuturor celor 66 de programe, ci indică direcția generală și exemplele de specializări pentru care există cerere, iar detaliile se obțin prin agențiile teritoriale.

Mai jos este o radiografie clară a specializărilor prezentate ca „cele mai solicitate” și a nivelului de venit care poate fi atins după calificare, folosind vârful intervalelor raportate în piață de platforme de salarizare și, acolo unde există, repere din anunțuri de recrutare. Trebuie precizat că instituția urmează același program și în februarie.

În comunicatul ANOFM se arată că programele vizează calificări din comerț, servicii, alimentație publică, îngrijire personală, administrativ și meserii tehnice. Printre exemplele menționate explicit apar cursuri precum lucrător comercial, agent de securitate, ajutor bucătar, bucătar, coafor, frizer, contabil, inspector resurse umane, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, electrician, sudor, maseur, ospătar, recepționer și operator calculator.

Asta spune, de fapt, ceva important despre piața muncii: locurile se adună în jurul joburilor care au rulaj mare, deficit de personal sau rotație ridicată. Și mai spune ceva: multe dintre ele pot fi accesate relativ rapid, cu formare practică, fără a cere studii universitare.

Cursul de lucrător comercial apare constant în programele de formare, pentru că angajatorii recrutează permanent pe posturi de casierie, recepție marfă, raioane, depozit și vânzare.

În privința banilor, datele Paylab indică pentru „lucrător comercial” un interval de salariu brut total care urcă până la 6.936 lei pe lună, iar platforma menționează și că cei mai bine plătiți au cel puțin 4.731 lei brut total lunar. Ca reper separat, eJobs arată un salariu mediu net de 3.000 lei pentru categoria „lucrător comercial”, pe baza datelor introduse de utilizatori.

Tradus simplu: există un câștig „uzual” în jurul mediei, dar vârful apare în zonele scumpe, în retailuri mari, în roluri cu responsabilități mai multe sau cu bonusuri.

În zona de securitate, cursul pentru agent de pază apare frecvent în oferta de formare, pentru că există cerere constantă în retail, logistică, clădiri de birouri și evenimente.

Paylab indică, pentru poziția de „agent de pază”, că 10% dintre angajații cel mai bine plătiți depășesc 4.260 lei brut total pe lună. Ca reper de piață, eJobs indică un salariu mediu net de 3.000 lei pentru „agent pază”, pe baza datelor raportate de utilizatori.

Aici „vârful” nu este spectaculos ca valoare, dar avantajul este altul: intrarea relativ rapidă în câmpul muncii și stabilitatea unei cereri constante.

În HoReCa, cursurile sunt căutate deoarece mulți angajatori acceptă oameni la început, dacă vin cu o minimă pregătire practică și disciplină.

Pentru „ajutător în bucătărie”, Paylab arată că 80% dintre persoane câștigă între 4.050 și 5.145 lei lunar net, iar 10% trec peste 5.145 lei net. Pentru „bucătar”, Paylab publică un set de informații despre rol și cerințe, ca parte a secțiunii de salarii și fișe ocupaționale.

Chiar dacă nivelul exact diferă mult între orașe și între tipurile de localuri, logica e previzibilă: ajutorul de bucătar e pragul de intrare, iar bucătarul bun urcă pe bani pe măsură ce poate prelua stații, poate coordona și poate livra constant.

Dacă există o zonă în care calificarea chiar poate schimba nivelul de trai, aceea este aria meseriilor tehnice. În comunicatul ANOFM apar instalatorul de instalații tehnico-sanitare și de gaze, electricianul și sudorul.

Pentru „instalator”, Paylab indică un interval brut total care urcă până la 8.740 lei pe lună. Într-un material de profil, Randstad notează, cu trimitere la Paylab și la propriile repere interne, că salariul unui instalator poate varia între 3.500 și 7.000 lei net pe lună și poate depăși 7.000 lei net, în funcție de experiență și calificări.

Pentru „electrician”, Paylab indică un interval brut total până la 10.546 lei pe lună. Pentru „sudor”, Paylab indică un interval brut total care urcă până la 12.021 lei pe lună.

Aici e și explicația pentru care cursurile acestea sunt, de regulă, printre cele mai valoroase: piața plătește mai mult pentru o meserie cu risc, responsabilitate și competențe greu de înlocuit.

În zona de birou, ANOFM menționează inclusiv „inspector resurse umane” și „contabil”.

Paylab arată pentru „inspector resurse umane” un interval brut total până la 10.376 lei pe lună și menționează explicit că cei mai bine plătiți au cel puțin 7.281 lei brut total lunar.

Aceste roluri cer, de obicei, și alte condiții pe lângă curs: practică reală, rigoare, înțelegerea legislației muncii sau a contabilității și, în multe cazuri, abilități digitale. Partea bună este că ele pot deveni o punte către joburi stabile în companii medii și mari.

ANOFM indică și specializări din servicii personale, precum coafor, frizer și maseur. Aici, salariul „clasic” este doar o parte din poveste, fiindcă multe venituri depind de tips, comisioane sau colaborări. În plus, diferența dintre medie și vârf este, uneori, mai mare decât în alte domenii, pentru că reputația și clientela funcționează ca un multiplicator.