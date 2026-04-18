Satul din Spania cu 40 de locuitori care oferă case și locuri de muncă familiilor dispuse să se stabilească permanent în el

Un sat din provincia Soria, Spania, oferă locuințe renovate și locuri de muncă familiilor cu copii care acceptă să se stabilească permanent într-o comunitate rurală aproape depopulată.

Arenillas, un sat pitoresc din nordul Spaniei, cu aproximativ 40 de locuitori, încearcă să își refacă populația printr-o inițiativă adresată familiilor dispuse să se mute în mediul rural. Așezarea, situată într-o zonă montană din provincia Soria, beneficiază de temperaturi de aproximativ 24 de grade Celsius în luna aprilie.

Autoritățile locale au anunțat că oferă o locuință complet renovată, gratuit, unei familii care acceptă să se stabilească aici. În plus, sunt garantate locuri de muncă pentru noii veniți. Inițiativa a stârnit interes imediat, fiind depuse aproape 100 de cereri încă de la lansare.

Programul este destinat familiilor care au copii de vârstă școlară. Cei care se mută trebuie să preia administrarea barului local, considerat punct central al vieții sociale din sat. În același timp, unul dintre adulți trebuie să lucreze ca zidar, contribuind la proiectele de renovare în desfășurare.

În schimbul acestor activități, familia selectată va locui fără chirie într-una dintre cele șapte case recondiționate. Celelalte șase locuințe vor fi disponibile pentru alte familii, la un cost simbolic de 100 de euro pe lună.

Satul se află într-o regiune cunoscută drept „Spania depopulată”, unde populația a scăzut constant din cauza migrației către marile orașe.

Rodrigo Gismera, membru al unei asociații socioculturale locale, a părăsit satul pentru a trăi la Madrid, însă spune că legătura cu locul natal a rămas puternică. El explică: „Pe măsură ce tot mai puțini oameni mai locuiau în sat, primăria, localnicii și asociația au realizat că exista o lipsă de locuințe și au început să renoveze clădirile existente. Într-o zonă în care locuințele practic nu existau, Arenillas a devenit ca un lac în deșert.”

Viitorii locuitori vor administra barul satului, însă veniturile generate de această activitate ar putea fi limitate. Din acest motiv, locuința gratuită este considerată o formă de compensare.

Activitatea de zidărie este văzută ca o sursă mai stabilă de venit. Autoritățile locale o descriu drept o „nevoie pe termen lung”, în condițiile în care lucrările de renovare sunt în curs și vor continua.

Familiile care aleg să se stabilească aici trebuie să accepte și unele dificultăți. Copiii vor face zilnic naveta aproximativ 20 de kilometri până la cea mai apropiată școală, transportul fiind asigurat gratuit.

Serviciile medicale sunt limitate la un punct de consultații, iar pentru îngrijiri mai complexe este necesară deplasarea în localități mai mari. Transportul public este redus, ceea ce face necesară utilizarea unui autoturism personal.

În prima săptămână de la lansare, aproximativ 116 persoane au aplicat pentru relocare. Autoritățile analizează dosarele în funcție de experiența profesională, în special în construcții sau administrarea unui bar, dar și de capacitatea de adaptare la condițiile dure din timpul iernii.

Cei selectați trebuie să aibă dreptul legal de a locui și munci în Spania și să își asume stabilirea permanentă în comunitate.

Inițiative de acest tip nu sunt izolate. Un exemplu vine din Italia, unde o localitate din Toscana a alocat 300.000 de euro pentru a atrage noi rezidenți.

Acolo, autoritățile au acoperit jumătate din chiria noilor veniți în primii doi ani, cu condiția ca aceștia să rămână încă doi ani după această perioadă. Cei care s-au angajat să locuiască timp de un deceniu au beneficiat de granturi suplimentare.

Primarul Francesco Guarguaglini a declarat pentru CNN: „Ne diferențiem de vânzarea caselor la un euro. Aici, locuințele noastre au o valoare. Socializarea, ospitalitatea și numeroasele inițiative culturale reprezintă valoarea adăugată, alături de poziția strategică a satului.”