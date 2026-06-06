Criticul de artă Călin Stegerean a câștigat procesul împotriva Ministerul Culturii privind evaluarea activității sale la conducerea Muzeului Național de Artă al României (MNAR). Curtea de Apel a decis anularea documentelor care au stat la baza evaluării finale și a dispus reluarea procedurii.

„Am câștigat procesul cu Ministerul Culturii! Curtea de Apel a hotărât corect că evaluarea mea a fost incorectă. Iată: Admite acţiunea formulată de reclamantul CĂLIN ALEXIU STEGEREAN, domiciliat în …., identificat cu ….., eliberată de …., CNP …., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor procedurale în …, în contradictoriu cu pârâtul MINISTERUL CULTURII, cu sediul în Sector 3, Bucureşti, Bulevardul Unirii nr. 22 şi în consecinţă: Anulează Raportului de evaluare întocmit de către comisia înfiinţată prin OMC nr. 3545/12.12.2024 pentru evaluarea activităţii de management a Muzeului Naţional de Artă al României (MNAR) din Bucureşti înregistrat cu nr. 1614/16.12.2024. Anulează Procesului-verbal al şedinţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor nr. 1663/23.12.2024. Anulează Ordinului Ministrului Culturii nr. 2554/04.02.2025. Dispune reluarea evaluării finale a activităţii de management a Muzeului Naţional de Artă al României din Bucureşti realizată de reclamant în perioada 24.06.2016 - 03.08.2017, 06.05.2021 -05.02.2025”, a anunțat criticul.

Conflictul dintre Călin Stegerean și Ministerul Culturii a început după evaluarea finală a mandatului său de manager al MNAR.

În octombrie 2025, acesta anunța că va contesta în instanță rezultatul obținut, susținând că procedura nu a respectat normele legale și principiile care ar trebui să guverneze un astfel de proces.

„În urma diverselor solicitări, confirm că m-am adresat Curții de Apel București pentru a anula rezultatul evaluării finale ca manager al MNAR și pentru reluarea evaluării, considerând că nu au fost respectate: aplicarea corectă a legii, principiul profesionalismului, principiul imparțialității și independenței, principiul integrității morale - așa cum au fost formulate de Ministerul Culturii în regulamentul de evaluare”, arăta acesta.

Criticul de artă a susținut că nota primită din partea comisiei de evaluare a fost de 8,94, cu doar 0,06 puncte sub pragul de 9,00 necesar pentru depunerea unui nou proiect de management.

„De data aceasta, și vă las să trageți singuri concluziile, comisia de evaluare mi-a acordat nota 8,94, cu 0,06 puncte sub cea care îmi permitea depunerea unui nou proiect de management, respectiv 9,00. Consider și că această evaluare sfidează și desconsideră munca de atâția ani a colectivului MNAR, cu rezultatele sale extraordinare în perioada mandatului meu”, a explicat criticul.

La începutul lunii iunie 2025, reprezentanții Muzeului Național de Artă al României anunțau că mandatul interimar al lui Călin Stegerean la conducerea instituției ajunge la final.

„Ca urmare a Ordinului ministrului Culturii nr. 223/29.05.2025, începând cu data de 06.06.2025, domnul Erwin Kessler va asigura conducerea interimară a Muzeului Național de Artă al României, pe o perioadă de 60 de zile”, arăta MNAR.

Prin hotărârea Curții de Apel, procedura de evaluare a activității manageriale a lui Călin Stegerean urmează să fie reluată.