Transport gratuit pentru elevi în perioada examenelor naționale. Proiect de lege, adoptat de Camera Deputaților

Elevii vor beneficia de transport gratuit pe perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională, după ce Camera Deputaților a adoptat marți un proiect de lege, cu unanimitate de voturi.

Proiectul de lege prevede modificarea articolului 83 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, pentru a asigura gratuitatea transportului elevilor pe perioada examenelor naționale de Bacalaureat și Evaluare Națională, chiar dacă acestea au loc după încheierea cursurilor.

Deputatul UDMR Szabo Odon, inițiatorul proiectului de lege, a declarat că aceasta susține accesul egal la educație și evaluare națională, se aliniază principiilor constituționale ale dreptului la învățătură și poate fi implementată fără un impact bugetar major, fiind limitată ca timp și categorie de beneficiari.

Conform legislației în vigoare, elevii beneficiază de gratuitate la transportul public local, județean, interjudețean și feroviar pe durata cursurilor școlare, pentru asigurarea dreptului la educație.

Pentru elevii claselor terminale, a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, cursurile se încheie la începutul lunii iunie, însă Examenul Național de Bacalaureat se desfășoară ulterior, inclusiv în sesiunea a doua din iulie-august, creând un vid legislativ care afectează mii de elevi, în special pe cei care învață în altă localitate decât cea de domiciliu, a explicat deputatul Ssabo Odon.

La încheierea cursurilor, elevii nu mai beneficiază de gratuitate la transport, deși trebuie să se deplaseze pentru susținerea examenului de Bacalaureat și examenul de Evaluare Națională, ceea ce generează inechități sociale, costuri suplimentare pentru familii și un risc crescut de absenteism sau abandon.

Inițiatorul propunerii, deputatul Szabo Odon, a precizat că legea are un impact social și educațional semnificativ, corectând o lacună administrativă care afectează egalitatea de șanse între elevi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, Camera Deputaților fiind for decizional.