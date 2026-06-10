Parlamentul a eliminat o restricție veche pentru avocați. Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, proiectul de lege care modifică Legea avocaturii și elimină o serie de restricții privind activitățile pe care le pot desfășura avocații. Printre schimbările aprobate se numără posibilitatea ca aceștia să ocupe funcții de administrator în societăți comerciale, în anumite condiții. Proiectul a fost adoptat în forma transmisă de Senat.

Deputații au votat proiectul de lege PL-x 387/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat. Actul normativ aduce clarificări privind regimul juridic al bunurilor aflate în patrimoniul formelor de exercitare a profesiei și regulile de compatibilitate dintre profesia de avocat și anumite funcții din mediul de afaceri.

Una dintre principalele modificări prevede că avocații vor putea ocupa funcții de administrare în cadrul societăților comerciale, atât timp cât aceste activități nu interferează cu exercitarea profesiei și cu normele specifice avocaturii.

Deputatul PNL de Cluj, Radu Moisin, avocat de profesie, a susținut proiectul în plenul Camerei Deputaților. Acesta a amintit că a promovat o inițiativă legislativă asemănătoare încă din anul 2021.

„Echitate pentru profesiile liberale! Eliminăm restricțiile la adresa libertății muncii avocaților! În cadrul ședinței de astăzi a Camerei Deputaților, am susținut Proiectul de Lege PL-x 387/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, inițiat în special de către PNL. Proiectul clarifică două aspecte principale: regimul juridic al bunurilor aflate în patrimoniul formelor de exercitare a profesiei de avocat și regulile privind compatibilitatea exercitării profesiei cu funcții de administrare sau cu deținerea de alte calități în cadrul societăților comerciale. Foarte important: avocații vor putea fi administratori la societăți comerciale câtă vreme acestea nu interferează cu formele de exercitare a profesiei și regulile profesiei de avocat”, a scris Radu Moisin într-o postare publicată după votul final.

Radu Moisin a susținut că actualele limitări afectau posibilitatea avocaților de a desfășura activități economice în afara profesiei juridice și a explicat de ce consideră necesară schimbarea legislativă.

„În sfârșit, după mult timp, se face dreptate și profesiei liberale a avocaților. Până în prezent, aceștia nu puteau desfășura în mod direct niciun fel de activitate comercială, chiar dacă vorbim, de exemplu, de simpla administrare de imobile în scop investițional sau simple activități de prestǎri servicii în alte domenii decât cel juridic.

Încǎ din anul 2021 m-au preocupat din punct de vedere legislativ aceste restricții la adresa libertății muncii pe care le consider a fi abuzive, nejustificate și, din păcate, neremunerate, necompensate.”

Deputatul liberal a arătat că inițiativa legislativă a obținut un sprijin larg în Parlament și a ajuns la votul final după parcurgerea procedurii legislative.

„Mă bucur că inițiatorii acestui proiect au reușit să-l promoveze și să ajungă până în acest moment, la votul final, fiind votat aproape în unanimitate. Într-un final, și avocații vor fi liberi să muncească în această țară în care mulți dintre ei își câștigă pâinea în condiții foarte grele!”

Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Deputaților în forma aprobată anterior de Senat și urmează să parcurgă etapele finale pentru intrarea în vigoare.