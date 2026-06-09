Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți consultările cu partidele parlamentare, în căutarea sprijinului necesar pentru învestirea Guvernului. Tomac a declarat, după prima zi de consultări, că nicio forță politică nu s-a declarat pozitivă până acum, iar PSD condiționează orice susținere de abandonarea politicilor de austeritate promovate de fostul premier Ilie Bolojan.

Premierul desemnat Eugen Tomac continuă marți discuțiile cu partidele pentru obținerea susținerii parlamentare necesare învestirii Guvernului. Miercuri urmează să finalizeze formula de Cabinet, iar săptămâna viitoare să solicite votul Parlamentului.

Prima întâlnire a zilei este cu reprezentanții UDMR, de la ora 10.00. Urmează discuții cu Grupul Minorităților Naționale (15.00), Uniți pentru România (16.00), PACE (17.00) și POT (18.00). Tomac va avea întâlniri și cu parlamentarii neafiliați.

Luni seară, Tomac a declarat că are disponibilitate de dialog cu toate partidele pro-occidentale și că înțelege condițiile pe care acestea le pun. „Nu este pentru mine un moment de triumf această situație pe care mi-am asumat-o. Am acceptat această onoare pentru că înțeleg perfect motivele pentru care partidele încearcă să pună între ele bariere foarte mari.

Am încercat azi să le explic tuturor că soluția pentru a ieși din acest blocaj este să avem un guvern funcțional, iar eu intenționat am spus că e un guvern tehnic, nu cu ambiții politice, tocmai pentru că avem câteva urgențe. Sunt legitime condițiile partidelor, am toată buna-credință și disponibilitatea de dialog în continuare cu toate partidele politice pro-occidentale din Parlament", a afirmat Tomac.

Premierul desemnat a adăugat că niciun partid nu a fost pozitiv în cadrul discuțiilor. „Niciun partid nu a fost pozitiv. Fiecare a fost destul de aplicat pe linia pe care o consideră îndreptățit să o abordeze. Fiecare partid a încercat să justifice poziția pe care o are în raport cu situația politică în care ne aflăm. Le înțeleg nemulțumirile, dar pentru a avansa avem nevoie de acțiune", a afirmat Tomac.

Referitor la întâlnirea cu liderul PNL Ilie Bolojan, premierul desemnat a declarat că dialogul a fost unul civilizat. „Sigur că PNL are această abordare tocmai pentru că moțiunea a afectat direct partidul. Poziția lor până la un punct o pot înțelege. Nu e rolul meu să explic ce trebuie să facă un partid sau altul. Solicitarea mea a fost de a înțelege contextul și a-l pune deasupra acestor jocuri politice", a transmis Tomac.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat, după discuția cu premierul desemnat, că viitorul guvern trebuie să schimbe direcția față de guvernarea anterioară. „Mesajul PSD pentru domnul Tomac este unul foarte clar. Apreciem responsabilitatea de care dă dovadă, dar viitorul guvern trebuie să schimbe din temelii modelul Bolojan de austeritate. Noi nu vom vota vreodată taxe noi, nu vom vota tăieri de salarii, nu vom vota măsuri care lovesc în pensionari sau în economia românească", a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că reformele și măsurile de reducere a deficitului trebuie să plece de sus în jos. „Nicio reformă nu trebuie să fie făcută împotriva cetățenilor sau a companiilor românești. România are nevoie de un guvern care să aibă curajul să facă reforme reale", a adăugat acesta.

Grindeanu a dat ca exemplu „restructurarea, lichidarea sau privatizarea companiilor de stat pe pierderi care nu pot să-și plătească datoriile". De asemenea, a cerut ca statul să-și plătească datoriile către firmele care au executat lucrări publice. „Dacă astăzi avem un deficit mai mic, este pentru că statul are facturi de miliarde de lei pe care nu le-a plătit, iar toată economia este sufocată și blocată în acest moment", a afirmat liderul PSD.

În domeniul taxelor, Grindeanu a solicitat scăderea TVA la alimentele de bază și la medicamente până la 9% sau chiar 5%, precum și o reducere a taxelor pe muncă pentru salariile mici și medii. „Dacă soluția este să continuăm modelul falimentar Bolojan, atunci PSD nu poate fi parte în acest proiect", a mai afirmat Grindeanu.

PSD va decide în zilele următoare dacă va susține sau nu Guvernul Tomac, după ce va primi programul de guvernare.