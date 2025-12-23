Promo-Lex: Situația drepturilor omului în Transnistria se deteriorează accentuat. Copii și tineri printre cei mai afectați

Republica Moldova. Regiunea transnistreană a înregistrat, în luna noiembrie 2025, o deteriorare accentuată și sistemică a situației drepturilor omului, potrivit unui raport al Asociației Promo-LEX. Monitorizarea arată că autoritățile de facto au consolidat controlul autoritar, iar militarizarea și îndoctrinarea ideologică au crescut semnificativ.

Una dintre cele mai alarmante practici identificate este impunerea automată a așa-numitei „cetățenii transnistrene” copiilor, inclusiv celor orfani. Promo-LEX avertizează că aceasta poate genera riscuri pe termen lung, inclusiv recrutarea în structuri paramilitare și urmărire penală pe motive politice. Operațiunile „Adolescent”, prezentate ca măsuri de prevenire a delincvenței juvenile, presupun în realitate acțiuni punitive și plasarea copiilor vulnerabili în instituții de tip închis, fără mecanisme reale de protecție socială.

Extinderea sistemului de supraveghere „Safe City” implică monitorizarea biometrică în masă prin recunoaștere facială, iar autoritățile planifică conectarea camerelor private în 2026. Totodată, tinerii sunt recrutați de la 16 ani în așa-numitul „institut de drept”, iar militarizarea se extinde și în educația medicală prin deschiderea unui departament militar pentru studenți la medicină.

Elevii și profesorii sunt implicați în activități „patriotice” coordonate de Federația Rusă, promovând loialitatea față de Kremlin și o versiune distorsionată a istoriei. Promo-LEX semnalează intensificarea instrumentalizării simbolurilor istorice, inclusiv decesul lui Ilie Ilașcu, pentru promovarea propagandei pro-ruse.

Creșterea tarifelor la utilități afectează disproporționat categoriile vulnerabile și școlile cu predare în limba română. În anumite cazuri, aceste instituții plătesc tarife de până la patru ori mai mari decât școlile aflate sub controlul regimului de ocupație, ceea ce accentuează inegalitățile sociale și economice.

Asociația Promo-LEX subliniază că toate aceste evoluții reflectă o tendință clară de agravare a încălcărilor drepturilor omului în regiunea transnistreană, afectând în special copiii, tinerii și categoriile vulnerabile, într-un context de control autoritar, militarizare și presiuni socio-economice.