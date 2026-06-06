Credincioșii ortodocși intră, începând de luni, 8 iunie, în Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul bisericesc. Anul acesta, postul va dura 21 de zile și se va încheia pe 28 iunie, în ajunul sărbătorii dedicate celor doi mari apostoli. Ca în fiecare an, Biserica îi îndeamnă pe credincioși să păstreze această rânduială.

Durata postului diferă de la un an la altul, fiind influențată de data la care este sărbătorită Învierea Domnului.

Data la care au fost sărbătorite Sfintele Paști în 2026, respectiv 12 aprilie, a făcut ca Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel să aibă o durată mai mare în acest an.

Deși se întinde pe trei săptămâni, Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel este considerat unul dintre cele mai permisive din punct de vedere alimentar. Conform rânduielilor bisericești, 12 dintre cele 21 de zile sunt cu dezlegare la pește.

Prima zi a postului, 8 iunie, este chiar una dintre zilele în care credincioșii pot consuma pește. De asemenea, dezlegările sunt acordate în fiecare sâmbătă și duminică, precum și la anumite sărbători importante din această perioadă.

Potrivit tradiției ortodoxe, luni, miercuri și vineri sunt zile de post mai aspru, în care se consumă alimente fără untdelemn. Marțea și joia este permis untdelemnul și vinul, iar în zilele de sărbătoare cu doxologie mare se poate acorda și dezlegare la pește.

Printre momentele importante ale perioadei se numără pomenirea Sfântului Apostol Bartolomeu, pe 11 iunie, și sărbătoarea Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, pe 24 iunie, când există dezlegare la pește indiferent de ziua săptămânii în care cade.

Cunoscut în tradiția populară și sub denumirea de „Postul Sânpetrului”, acest interval este dedicat cinstirii Sfinților Apostoli Petru și Pavel, considerați stâlpi ai creștinismului și exemple de credință, curaj și sacrificiu.

Biserica îi îndeamnă pe credincioși să folosească această perioadă nu doar pentru înfrânarea alimentară, ci și pentru apropierea de valorile creștine prin rugăciune și participare la slujbe.

În același timp, postul reprezintă un prilej de reflecție asupra misiunii apostolice desfășurate de cei doi sfinți în răspândirea învățăturii creștine.

Ca în toate marile posturi de peste an, în această perioadă nu se oficiază cununii religioase. Potrivit tradiției ortodoxe, timpul dedicat postirii, rugăciunii și pocăinței nu este compatibil cu atmosfera festivă care însoțește, de regulă, astfel de evenimente.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel vor fi cinstiți pe 29 iunie.