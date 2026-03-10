Acatistul Sfinților Petru și Pavel, pentru ce se citește

Acatistul Sfinților Petru și Pavel este o rugăciune extrem de puternică pentru cei care caută ajutor în diferite probleme. De asemenea este util și celor care au nevoie să fie întăriți în credință.

Potrivit teologilor, acatistul celor doi sfinți este strâns legat de credință și de pocăință. Cum Pavel și Petru au fost ucenicii lui Iisus s-au ocupat cu răspândirea învățăturilor acestuia. Drept urmare acatistul vorbește despre viața lor, dar și despre cum credinciosul își poate întări credința în Dumnezeu.

De asemenea și în cazul în care credinciosul are greutăți poate apela la ajutorul acestor sfinți. Acatistul se poate citi cu precădere pe data de 29 iunie când sunt prăznuiți cei doi sfinți. Dar rugăciunea poate fi citită oricând credinciosul se află în necesitate.

Sfântul Petru s-a numit la început Simion și a fost fratele Sfântului Apostol Andrei. El a primit numele de Petru de la Iisus Hristos, pe care l-a urmat, până în seara în care a fost prins de către romani în grădina Ghetsimani. Atunci Petru s-a lepădat de Iisus exact așa cum Fiul lui Dumnezeu îi spusese că va face.

Mai apoi după învierea Domnului, Sfântul a devenit cel care a împrăștiat cuvântul lui Iisus în lume. El a fost primul care a botezat în Cezareea pe sutașul Corneliu romanul, deschizând astfel drumurile pentru creștinarea popoarelor.

Saul, căci așa se chema Sfântul Pavel la începuturi nu era unul dintre iubitorii cuvântului Domnului. Ba din contră!. Când ruda sa de sânge, Ștefan a fost ucis cu pietre pentru că propovăduia cuvîntul Domnului, Saul a stat și a păzit hainele celor care l-au ucis.

Mai apoi a cunosuct cuvântul Domnului și pe Iisus și a devenit unul dintre cei mai aprigi luptători pentru credință.