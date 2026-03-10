Social

Acatistul Sfinților Petru și Pavel, pentru ce se citește

Comentează știrea
Acatistul Sfinților Petru și Pavel, pentru ce se citeșteRugăciune. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Acatistul Sfinților Petru și Pavel este o rugăciune extrem de puternică pentru cei care caută ajutor în diferite probleme. De asemenea este util și celor care au nevoie să fie întăriți în credință.

Sfinții Pavel și Petru grabnic ajutători celor care rămân fără credință

Potrivit teologilor, acatistul celor doi sfinți este strâns legat de credință și de pocăință. Cum Pavel și Petru au fost ucenicii lui Iisus s-au ocupat cu răspândirea învățăturilor acestuia. Drept urmare acatistul vorbește despre viața lor, dar și despre cum credinciosul își poate întări credința în Dumnezeu.

Sfinții Apostoli Petru și Pavel, sărbătoare

Sursa foto: Altarul Credinței

De asemenea și în cazul în care credinciosul are greutăți poate apela la ajutorul acestor sfinți. Acatistul se poate citi cu precădere pe data de 29 iunie când sunt prăznuiți cei doi sfinți. Dar rugăciunea poate fi citită oricând credinciosul se află în necesitate.

Cine a fost Sfântul Apostol Petru

Sfântul Petru s-a numit la început Simion și a fost fratele Sfântului Apostol Andrei. El a primit numele de Petru de la Iisus Hristos, pe care l-a urmat, până în seara în care a fost prins de către romani în grădina Ghetsimani. Atunci Petru s-a lepădat de Iisus exact așa cum Fiul lui Dumnezeu îi spusese că va face.

Criza locuințelor din Europa. UE anunță sprijin pentru construcții
Criza locuințelor din Europa. UE anunță sprijin pentru construcții
Cinci partide ar intra în Parlamentul Republicii Moldova dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. PAS conduce detașat
Cinci partide ar intra în Parlamentul Republicii Moldova dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. PAS conduce detașat

Mai apoi după învierea Domnului, Sfântul a devenit cel care a împrăștiat cuvântul lui Iisus în lume. El a fost primul care a botezat în Cezareea pe sutașul Corneliu romanul, deschizând astfel drumurile pentru creștinarea popoarelor.

Sfântul Apostol Pavel, dușman al Mântuitorului la începuturi

Saul, căci așa se chema Sfântul Pavel la începuturi nu era unul dintre iubitorii cuvântului Domnului. Ba din contră!. Când ruda sa de sânge, Ștefan a fost ucis cu pietre pentru că propovăduia cuvîntul Domnului, Saul a stat și a păzit hainele celor care l-au ucis.

Mai apoi a cunosuct cuvântul Domnului și pe Iisus și a devenit unul dintre cei mai aprigi luptători pentru credință.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:57 - Generalul Dan Caine: Iranul nu este mai puternic decât estimările inițiale ale SUA
19:52 - Ministrul Apărării: România trece printr-o perioadă în care se decide dacă liderii sunt la înălţimea vremurilor 
19:42 - Criza locuințelor din Europa. UE anunță sprijin pentru construcții
19:33 - Cinci partide ar intra în Parlamentul Republicii Moldova dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri. PAS conduce detașat
19:27 - Războiul din Orientul Mijlociu nu-i o piedică. Focul haric va fi adus în Republica Moldova
19:21 - Noi reguli pentru migranții ilegali. Parlamentul European sprijină înăsprirea deportărilor

HAI România!

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni

Proiecte speciale