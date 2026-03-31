Acatistul Sfântului Grigorie Palama, recomandat credincioșilor care suferă de dureri de cap și migrene

Durerile de cap, mai ales migrenele, pot să fie o adevărată provocare. Cei care trec prin astfel de suferințe pot să citească acatistul sfântului Grigorie Palama.

Sfântul Grigorie Palama poate să fie invocat de cei care trec prin tot felul de boli, dar mai ales de cei care suferă de dureri de cap. Acesta este cunoscut drept făcător de minuni în cazul bolilor trupești și sufletești.

De asemenea numele lui este invocat și în cazul în care creștinii au nevoie de înțelepciune și luminare a minții. Acest acatist se poate citi cu precădere în postul mare, pentru că în această perioadă este prăznuit și sfântul.

Sfântul părinte s-a născut în 1296 în Constantinopol. Părinții săi fugiseră din Asia Mică din calea năvălitorilor turci. Tatăl său a fost dregător la curtea împăratului Andronic al II-lea și era un om foarte credincios. A murit când Grigorie era încă tânăr, așa că de educația lui s-a ocupat mama.

Aceasta avea în grijă 7 copiii, Grigorie fiind cel mai mare. După ce a stat câțiva ani în școală, acesta a hotărât alături de mama sa, două surori și doi frați să urmeze viața de mânăstire. Au trăit o perioadă la Muntele Athos sub supravegherea bătrânului Nicodim.

După moartea lui Nicodim, dar și a unui frate, acesta s-a retras ani de zile în sihăstrie. Totul până când au năvălit pirații turci. Ulterior acesta s-a întors în Constantinopol, în special pentru înmormânatarea mamei. Mai apoi învățăturile sale au fost apreciate de Ioan Cantacuzino, cel care conducea Imperiul la acel moment.

A ajuns chiar în temniță din pricina lucrărilor sale care au fost considerate de unii erezii. După ce a fost eliberat s-a întors din nou în pustietate, pentru ca mai apoi să revină la Constantinopol și să facă primele sale minuni. A murit în Tesalonic, acolo unde se află moaștele sale, fiind considerat alături de Sfântul Dimitrie un ocrotitor al orașului.