Povestea Sfântului Necunoscut de la Mânăstirea Neamț. Moaștele sale au fost descoperite din întâmplare

Povestea Sfântului Necunoscut de la Mănăstirea Neamț începe în anul 1986, într-o zi obișnuită de mai. Pe aleea pietruită ce leagă clopotnița de biserica mare, monahii și seminariștii au remarcat o denivelare neobișnuită, care le îngreuna trecerea. Inițial, monahii și seminariștii au crezut că este vorba de o problemă minoră, precum o conductă spartă sau o veche canalizare, și au încercat să remedieze situația, conform informațiilor disponibile pe site-ul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

În zilele următoare, săpăturile efectuate cu mare atenție au condus la descoperirea unui schelet uman complet, bine conservat. Identitatea persoanei și perioada în care a trăit au rămas necunoscute, însă osemintele au fost adunate și păstrate cu grijă. Descoperirea a atras imediat atenția conducerii mănăstirii și a credincioșilor, iar vestea s-a răspândit rapid în rândul pelerinilor.

Pentru protejarea moaștelor, acestea au fost ascunse în tezaurul bisericii mari, păstrate cu grijă până după căderea regimului comunist, când au fost așezate într-o raclă în Biserica „Înălțarea Domnului”.

Mănăstirea Neamț a fost ctitorită înainte de secolul al XIII-lea și consolidată sub domnia lui Ștefan cel Mare. De-a lungul timpului, aici au viețuit numeroși călugări, mulți dintre ei rămânând necunoscuți.

Printre cei canonizați se numără Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț și Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul.

Chiar dacă nu se știe cine a fost acest cuvios sau când a trăit, mii de pelerinii care ajung în mănăstire se roagă cu evlavie în fața Sfântului Necunoscut.

Conform doxologia.ro, mormântul său pare să fi făcut parte dintr-un cimitir mai vechi, existent înainte de ridicarea bisericii în 1497 de către Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. În centrul curții mănăstirii exista deja, din secolul al XIII-lea, o biserică, inițial de lemn, apoi de piatră, în jurul căreia au viețuit primii călugări, posibil și Sfântul Necunoscut. Tradiția îl amintește pe Cuviosul Gherman (1320–1362) ca prim egumen, care a adunat o obște de călugări și a pus bazele vieții monahale la Neamț.

Perioada de înflorire a mănăstirii este legată de venirea ucenicilor Sfântului Nicodim de la Tismana – Sofronie, Pimen și Siluan – continuatori ai lucrării duhovnicești a Sfântului Grigorie Sinaitul. Descoperirea Sfântului Necunoscut arată continuitatea sfințeniei monahale de-a lungul secolelor și legătura dintre ctitorii mănăstirii și cei care au reînnoit viața monahală nemțeană, precum Sfântul Paisie Velicicovski.