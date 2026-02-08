Social

Biserica Elefterie din București ascunde un mister legat de Arsenie Boca. Ce a descoperit Dan Negru

Biserica Elefterie din București ascunde un mister legat de Arsenie Boca. Ce a descoperit Dan NegruSursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Dan Negru a vizitat recent Biserica Elefterie din București și a publicat un filmuleț pe Instagram în care arată un detaliu mai puțin cunoscut legat de pictura realizată de Arsenie Boca în anii ’50. Clipul a atras atenția publicului, prezentând un aspect mai puțin vizibil al interiorului lăcașului de cult.

Dan Negru dezvăluie detalii despre pictura lui Arsenie Boca în Biserica Elefterie

Dan Negru a vizitat Biserica Elefterie din București și a prezentat publicului un filmuleț în care explică contextul istoric al picturii realizate de Arsenie Boca în anii ’50.

Prezentatorul a amintit persecuțiile politice din perioada comunistă, când sute de mii de români au fost închiși și Biserica supusă unor presiuni constante. „În anii 50, peste jumătate de milion de români erau aruncați în pușcării politice. Comuniștilor nu le-a prea plăcut religia, așa că preoții erau și ei deportați sau aruncați în pușcării”  a declarat acesta.

Arsenie Boca l-a pictat pe Iisus în haine de deținut politic în Biserica Elefterie

În bolta altarului Bisericii Elefterie, Arsenie Boca l-a reprezentat pe Iisus în zeghe, purtând haine și o tunsoare specifice unui deținut politic. Pictura este considerată unică prin modul în care surprinde suferința și condiția celor închiși pe nedrept în anii ’50.

Arsenie Boca

Arsenie Boca. Sursa foto: Wikipedia/ Țetcu Mircea Rareș

Dan Negru a prezentat detaliul în videoclipul său postat pe Instagram, amintind de vorba lui Arsenie Boca: „Dacă oamenii ți-ar face dreptate, Dumnezeu cum te-ar mai răsplăti?”.

Reacții numeroase la descoperirea lui Dan Negru despre pictura lui Arsenie Boca

Mesajul postat de Dan Negru a stârnit reacții numeroase în mediul online, utilizatorii apreciind valoarea istorică a descoperirii și curajul simbolic al lui Arsenie Boca de a-l reprezenta pe Mântuitor în contextul dur al regimului comunist. Pictura este considerată atât operă artistică, cât și act de mărturisire și solidaritate cu victimele epocii.

Printre comentariile internauților se numără: „Mulțumim! Doamne ajută!”, „Sfântul Arsenie este o binecuvântare de la Dumnezeu!”, „Formidabil, mulțumim pentru detalii despre locuri dragi!” și „Mulțumim pentru aceste minunate informații”, acestea au fost doar câteva dintre reacțiile internauților la postarea lui Dan Negru.

1
