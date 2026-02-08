Republica Moldova. Biserica Ortodoxă Rusă a încetat efectiv să mai facă parte din lumea creștină și a devenit un instrument al puterii. Afitmaţia a fost făcută într-un interviu recent de Serghei Ceapnin, fostul redactor-șef al Jurnalului Patriarhiei Moscovei, informează uoj.news.com.erghe.

Serghei Ceapnin, care a cunoscut din interior mecanismele de putere ale Patriarhiei, susţine că Biserica ortodoxă rusă a trecut prin mutaţii ireversibile sub presiunea ideologiei de stat.

Serghei Ceapnin susţine că Biserica Ortodoxă Rusă, condusă de Patriarhul Kirill, a suferit o mutație care o plasează în afara creștinismului.

„Biserica Ortodoxă Rusă a trecut pragul unei transformări ireversibile, părăsind definitiv fundamentele credinței în Hristos, a încetat efectiv să mai facă parte din lumea creștină și a devenit un instrument al puterii”*, subliniază Ceapnin.

Potrivit fostului angajat al Patriarhiei Ruse, nu este vorba doar despre o rătăcire temporară, ci despre o alegere conștientă de a înlocui mesajul universal al Evangheliei cu un set de interese politice și teritoriale.

Cea mai frapantă parte a analizei lui Ceapnin, preluată de "Union of Orthodox Journalists”, este modul în care descrie noua formă de spiritualitate promovată de la Moscova. Potrivit lui Ceapnin, în locul rugăciunii și al pocăinței, amvonul a devenit o sursă de propagandă militaristă. El descrie ortodoxia rusă de astăzi ca fiind un „cult para-religios ieftin”, o structură care nu mai slujește mântuirii sufletelor, ci conservării puterii politice.

Folosirea unor termeni teologici precum „antihrist” sau „lucrare diavolească” pentru a descrie adversarii politici este văzută de Ceapnin ca o profanare a limbajului bisericesc.

Argumentul central al lui Ceapnin este că Biserica Rusă și-a pierdut busola morală prin susținerea războiului din Ucraina, ceea ce reprezintă o „cădere” doctrinară masivă.

„Astăzi, Biserica din Rusia nu mai înseamnă religie sau spiritualitate... Putem vorbi despre plecarea reală a Bisericii Ortodoxe Ruse din creștinism. Această deviere se manifestă prin faptul că valorile de bază — pacea, iubirea de vrăjmași, sfințenia vieții — au fost eliminate din discursul oficial și înlocuite cu glorificarea forței și a misiunii mesianice a statului rus”, susţine Serghei Ceapnin.

Metamorfozele din bisserica ortodoxă rusă afectează şi spiritualitatea din Republica Moldova. Mitropolia Moldovei, aflată sub jurisdicţia canonică a Patriarhiei Ruse, a fost şi rămâne implicată în campanii politice pro-Kremlin, transformând amvonul bisericii într-o tribună electorală mascată. În perioadele electoeale, mai mulți ierarhi și preoți au susținut indirect candidați pro-ruși și au promovat mesaje anti-UE.

ÎPS Vladimir, Mitropolitul Moldovei, a simbolizat implicarea politică a clerului filorus. În 2016, el a susținut public candidatul Igor Dodon, încălcând regulile canoanelor bisericești care cer neutralitate politică.

Sub conducerea lui Vladimir, Mitropolia Moldovei a funcționat ca instrument de promovare a agendei Kremlinului, inclusiv prin mesaje anti-occidentale și anti-UE.

Episcopul Marchel este un alt exponent al propagandei anti-occidentale, fiind condamnat pentru discurs de ură împotriva comunității LGBT și a liderului opoziției, Maia Sandu. În iunie 2024, Judecătoria Bălți l-a obligat să plătească despăgubiri de 20.000 lei și să prezinte scuze publice, confirmând încălcarea principiilor legale și morale ale clerului.

Mitropolia Moldovei nu s-a limitat la discursuri publice. În 2024, sute de preoți și enoriași au participat la „pelerinaje” la Moscova și Serbia, organizate de Patriarhia Rusă și apropiați ai lui Ilan Șor.