Biserica și politica. Promo-LEX constată noi cazuri de agitație religioasă în campania electorală

Republica Moldova. Deși Codul electoral al Republicii Moldova interzice strict participarea cultelor religioase la activități de campanie, ultimul raport al Misiunii Promo-LEX relevă că fenomenul persistă și în actualul scrutin. La alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost identificate cel puțin patru situații în care preoți sau instituții religioase au fost asociați direct cu mesaje electorale.

Unul dintre cazuri vizează Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP), care și-a început campania în apropierea Mănăstirii Căpriana. În materialele distribuite online au fost utilizate simultan atât simbolurile electorale ale formațiunii, cât și imaginile lăcașului de cult – o practică expres interzisă de legislație.

Și candidatul independent Andrei Năstase a recurs la simboluri religioase. La evenimentul de lansare din satul Mândrești, Telenești, acesta a primit binecuvântarea preotului local. Asta potrivit observatorilor, a mers mai departe, îndemnând publicul să-l voteze. Promo-LEX notează că acest fapt constituie „o formă de agitație electorală efectuată de un reprezentant al bisericii”.

O altă situație documentată a fost publicată chiar pe pagina Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a BEP. Acolo apar candidații Irina Vlah și Sergiu Butuc la o slujbă religioasă în satul Stoianovca, Cantemir. Postarea asocia explicit mesajele despre „valorile bisericii moldovenești” cu discursul electoral al blocului.

Raportul face trimitere și la episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, care i-a îndemnat pe enoriași să respingă valorile europene. Acesta este un caz repetitiv. La alegerile din 2024, același ierarh a fost sancționat cu 3.500 de lei pentru implicare politică, fiind singurul cleric amendat atunci, deși Promo-LEX raportase mai multe episoade similare.

După apariția acestor situații, Comisia Electorală Centrală a lansat un apel către toate cultele religioase, reamintind că rolul lor trebuie să fie exclusiv spiritual, iar implicarea politică contravine legii și poate atrage sancțiuni.

La rândul său, Mitropolia Moldovei, prin mesajul Mitropolitului Vladimir, i-a chemat pe credincioși să participe la vot „în spirit de responsabilitate creștină”, dar a accentuat că preoții trebuie să evite „jocurile politice” și „propaganda electorală”.

Promo-LEX amintește că asemenea practici nu sunt noi. În 2024, Serviciul de Informații și Securitate a raportat deplasarea în Federația Rusă a circa 500 de preoți și enoriași, acțiuni considerate drept încercări de influențare indirectă a clerului. Tot atunci au fost documentate 14 cazuri de agitație electorală cu implicarea Bisericii.

De asemenea, la prezidențialele din 2016, observatorii au semnalat „intervenții agresive” ale unor preoți din Mitropolia Moldovei, inclusiv cu utilizarea unui limbaj extremist, xenofob și sexist. Curtea Constituțională a confirmat atunci constatările, cerând Parlamentului să găsească soluții pentru sancționarea comportamentelor abuzive ale clerului în campanii.

Conform legislației Republicii Moldova, reprezentanții cultelor religioase care desfășoară agitație electorală, inclusiv în biserici, riscă amenzi între 2.500 și 20.000 de lei. Totodată, Codul electoral interzice susținerea materială a campaniilor de către instituțiile religioase, precum și utilizarea simbolurilor sau a imaginii acestora în scop electoral.