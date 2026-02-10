Social

Motivul esențial pentru care e bine să mergi la biserică. Pilda părintelui Calistrat

Comentează știrea
Motivul esențial pentru care e bine să mergi la biserică. Pilda părintelui CalistratJudecata de Apoi / sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Părintele Calistrat a povestit credincioșilor la biserică o pildă legată de un bărbat care nu trăia tocmai în litera și-n legea Domnului. Dar ceva l-a făcut să își schimbe radical viața.

Părintele Calistrat, pildă cutremurătoare

Preotul a explicat credincioșilor care este motivul pentru care oamenii ar trebui să trăiască cu bunătate în suflet și în faptă. ”Bărbatul îi spune femeii: nu te opresc să te rogi, nu te opresc să faci parastase, nu te opresc să mergi la biserică, dar pe mine lasă-mă așa. Soția i-a spus: vezi că ești pe un drum greșit, într-o zi, Dumnezeu are să te cerceteze.

Părintele Calistrat Chifan

Părintele Calistrat Chifan, critică oficializarea cuplurilor de același sex. Sursă foto: captură video

Și el a spus: până mă cercetează Dumnezeu mai este. Într-o zi, femeia s-a sculat de dimineață, și a zis că e sărbătoare mare și i-a zis să meargă la biserică. Replica a fost să se ducă singură că rămâne acasă. A mâncat ceva, a băut ceva și s-a tolănit la somn. Și s-a trezit din somn în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Îngerii, râul de foc, dracii cu catastifele”, a spus acesta.

Judecata de Apoi

În acel moment omul s-a speriat teribil, mai ales că erau mulți ca el. ”Oameni care așteptau judecata și plângeau. Și s-a pitulat ultimul și până în final a venit și rândul lui. L-a chemat Dumnezeu la El. L-a întrebat cine e și pe taler au pus dracii un un teanc mare și uite așa s-a dus balanța aceea către păcat. Și l-a întrebat pe înger: tu răspunzi de acesta? Da. Și chiar n-a făcut nimic bun?

2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre scandalul cu Fane Spoitoru. S-au certat din cauza maneliștilor celebri de atunci
Sile Cămătaru, dezvăluiri despre scandalul cu Fane Spoitoru. S-au certat din cauza maneliștilor celebri de atunci

Îngerul a explicat că nu a găsit ninic. Și l-a întrebat Dumnezeu cum l-a păzit, dacă omul n-a avut nicio faptă bună. Și îngerul a replicat că nu a mers la biserică, în comparație cu soția”, a continuat părintele.

Dacă nu te salvezi tu nimeni nu te poate salva

Iar mai apoi, Dumnezeu a încercat să ajute. ”Dumnezeu a zis: aduceți cartea de fapte bune. A răscolit și nu agăsit nimic. Așa că l-a trimis în Iad. El s-a prins cu o mână de poala lui Dumnezeu și cu cealaltă de poala îngerului.

În clipa aceea a intrat femeia de la biserică și a văzut că se zvârcolește și l-a trezit. Și cum s-a trezi i-a spus soției că acum se îmbracă și merge la preot să se spovedească, că dacă mai întârzâia soția 5 minute ajungea în iad. I-a povestit visul și a explicat că vrea să își îndrepte viața”, a încheiat omul bisericii.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:09 - Drepturile omului în Transnistria, în declin alarmant. Experții avertizează asupra riscurilor pentru integrarea europ...
19:02 - Instagram și YouTube, acuzate că ar fi proiectat platformele pentru a crea dependență
18:57 - 2026 va fi un an de vârf al investițiilor. Ce se întâmplă cu fondurile pentru orașe și comune
18:50 - Motivul esențial pentru care e bine să mergi la biserică. Pilda părintelui Calistrat
18:45 - Guvernatorul băncii centrale a Franței renunță la mandat, înainte de termen
18:39 - Dăncilă acuză o lipsă de strategie a României în relația cu China

HAI România!

Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă aruncă bomba: „Au îngropat România!”
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale care au îngropat România”. Urmărește o ediție incendiară LIVE de la ora 12:00
Viorica Dăncilă rupe tăcerea la „Contrapunct”! Fostul premier pune tunurile pe actuala putere: „Decizii catastrofale ...
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit
Adevăratul motiv pentru care Nadia Comăneci a fugit

Proiecte speciale