Motivul esențial pentru care e bine să mergi la biserică. Pilda părintelui Calistrat

Părintele Calistrat a povestit credincioșilor la biserică o pildă legată de un bărbat care nu trăia tocmai în litera și-n legea Domnului. Dar ceva l-a făcut să își schimbe radical viața.

Preotul a explicat credincioșilor care este motivul pentru care oamenii ar trebui să trăiască cu bunătate în suflet și în faptă. ”Bărbatul îi spune femeii: nu te opresc să te rogi, nu te opresc să faci parastase, nu te opresc să mergi la biserică, dar pe mine lasă-mă așa. Soția i-a spus: vezi că ești pe un drum greșit, într-o zi, Dumnezeu are să te cerceteze.

Și el a spus: până mă cercetează Dumnezeu mai este. Într-o zi, femeia s-a sculat de dimineață, și a zis că e sărbătoare mare și i-a zis să meargă la biserică. Replica a fost să se ducă singură că rămâne acasă. A mâncat ceva, a băut ceva și s-a tolănit la somn. Și s-a trezit din somn în fața tronului de judecată al lui Dumnezeu. Îngerii, râul de foc, dracii cu catastifele”, a spus acesta.

În acel moment omul s-a speriat teribil, mai ales că erau mulți ca el. ”Oameni care așteptau judecata și plângeau. Și s-a pitulat ultimul și până în final a venit și rândul lui. L-a chemat Dumnezeu la El. L-a întrebat cine e și pe taler au pus dracii un un teanc mare și uite așa s-a dus balanța aceea către păcat. Și l-a întrebat pe înger: tu răspunzi de acesta? Da. Și chiar n-a făcut nimic bun?

Îngerul a explicat că nu a găsit ninic. Și l-a întrebat Dumnezeu cum l-a păzit, dacă omul n-a avut nicio faptă bună. Și îngerul a replicat că nu a mers la biserică, în comparație cu soția”, a continuat părintele.

Iar mai apoi, Dumnezeu a încercat să ajute. ”Dumnezeu a zis: aduceți cartea de fapte bune. A răscolit și nu agăsit nimic. Așa că l-a trimis în Iad. El s-a prins cu o mână de poala lui Dumnezeu și cu cealaltă de poala îngerului.

În clipa aceea a intrat femeia de la biserică și a văzut că se zvârcolește și l-a trezit. Și cum s-a trezi i-a spus soției că acum se îmbracă și merge la preot să se spovedească, că dacă mai întârzâia soția 5 minute ajungea în iad. I-a povestit visul și a explicat că vrea să își îndrepte viața”, a încheiat omul bisericii.