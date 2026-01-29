Părintele Calistrat despre femei: Sunt un templu al Duhului Sfânt

Părintele Calistrat spune că femeile sunt extrem de importante în lucrarea lui Dumnezeu, de aceea e bine să fie batjocorite. Asta pentru că cei care fac acest lucru riscă să cadă în păcatele strămoșești.

Omul bisericii a explicat de ce este atât de important ca femeile să fie tratate de către bărbați cu decență. ”A te atinge de femeia ta nu e un păcat, a iubi nu e un păcat, a face copii nu e un păcat. A face fărădelegi cu ea e o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Cum ai turna pe Sfântul altar găleata cu murdării este echivalentul a batjocorii pe femeie, indiferent că e a ta sau nu e a ta.

Că e de companie sau de ce e, că ai plătit-o sau nu ai plătit-o, tu ai discriminat un templu al Duhului Sfânt și ai pângărit un altar și răspunzi la judecată”, a spus acesta.

De asemenea preotul spune că de fapt copiii sunt cei care plătesc pentru greșelile părinților. ”De aceea unii râd și întreabă ce înseamnă prea desfrânare. Asta înseamnă, să îl scoți pe Dumnezeu din sărite să să urmezi păcatele strămoșești care urmează după aceea, datorită dezmățului tău, care se vor răscumpăra asupra ta.

I-am spus o dată unui flăcău și nu i-o priit. Mi-a spus: părinte, de ce să mă bată Dumnezeu dacă eu iiubesc mai multe femei. Și i-am spus: o să ai o fiică și ce ai făcut tu cu toate femeile din jurul tău, o să facă alți golani cu fata ta. Taie-ți conștiința în bucăți, golește-o de mizerii și coase-o la loc”, a mai spus părintele Calistrat.

Acesta a mai explicat că e important ca femeia să aibă grijă de ea. ”Și în momentul în care femeile se vor cinsiti pe ele însele și se vor respecta pe ele însele și vor fi cu multe restricții, limite, măsură, bărbații vor fi demni și serioși și vor înțelege că actul dragostei nu este o troacă de porci.

Dragostea este un act sfânt în care dacă ar lipsi prezența Sfântului Duh și a Sfintei Treimi nu am mai fi oameni pe pământ. Dragostea toate le iartă, toate le crede. Iar în familie dragostea nu cade niciodată”, a mai spus el.