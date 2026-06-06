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Lupul care a mușcat o femeie într-un mall din Hamburg e probabil mort, spun autoritățile

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Lupul care a mușcat o femeie într-un mall din Hamburg e probabil mort, spun autoritățileLup. Sursă foto: Unsplash
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La sfârșitul lunii martie, un lup a mușcat o femeie de 65 de ani de gură și obraz, dar fără a-i produce răni grave, în timp ce aceasta încerca să elibereze animalul care se ciocnise de vitrina unui magazin, potrivit Le Figaro.

Lupul a fost eliberat în sălbăticie după atac

Lupul care a mușcat o femeie la sfârșitul lunii martie într-un mall din Hamburg, oraș din nordul Germaniei, primul atac de acest fel de când specia a revenit în Germania acum aproape 30 de ani, este probabil mort, au declarat autoritățile locale.

„Pe baza informațiilor disponibile, moartea animalului este probabilă”, a declarat sâmbătă autoritatea de mediu a orașului hanseatic Bukea, confirmând mai multe relatări de presă.

La câteva zile după capturarea sa în urma incidentului, animalul a fost eliberat înapoi în sălbăticie, dar i s-a montat un transmițător pentru urmărire. De atunci, părăsise Hamburgul spre o zonă rurală aflată la peste 150 km distanță, potrivit autorităților din Hamburg.

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Mall Hamburg

Mall Hamburg © T.w. Van Urk | Dreamstime.com

Dar, de la sfârșitul lunii mai, semnalul de la zgarda transmițătorului „s-a oprit brusc”, a continuat Bukea, adăugând că „o defecțiune sau o simplă pierdere a zgardei este puțin probabilă”.

La fața locului, specialiștii au căutat în mod repetat pe o zonă extinsă, dar fără succes, a adăugat aceeași sursă. NDR, grupul regional de radiodifuziune publică, a sugerat posibilitatea ca prădătorul să fi fost ucis.

Lupii dispăruseră din Germania până la mijlocul secolului al XIX-lea

Experții cred că animalul care a mușcat-o pe femeie la mall-ul din Hamburg era probabil un lup tânăr, care își părăsea haita și se afla într-o stare extrem de stresată. După atac, acesta a fugit prin al doilea oraș ca mărime din țară, Hamburg, aruncându-se în râul Alster înainte de a fi capturat.

Lupii dispăruseră practic din Germania până la mijlocul secolului al XIX-lea, în principal din cauza recompenselor oferite pentru capturarea lor și a distrugerii habitatului lor.

Cu toate acestea, unii lupi din Polonia au început să se stabilească în estul Germaniei după reunificare (1990), datorită măsurilor consolidate de protecție a faunei sălbatice.

Un studiu oficial realizat anul trecut a identificat 219 haite de lupi în Germania. În decembrie, guvernul a aprobat un proiect de lege care autorizează vânătoarea regulată a acestora pentru a gestiona populațiile din zonele cele mai populate.

Această relaxare a reglementărilor a fost posibilă datorită recentei reclasificări decise de Uniunea Europeană, care a mutat lupul dintr-o „specie strict protejată” într-o „specie protejată”.

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