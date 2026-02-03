Un român și un grec, arestați în Germania. Cei doi ar fi sabotat mai multe nave militare germane

Un cetățean român și un cetățean grec au fost arestați în Germania, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane. Potrivit anchetei desfășurate la Hamburg, cei doi ar fi intervenit intenționat asupra mai multor corvete aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg, inclusiv asupra navei „Emden”, prin avarierea sistemelor tehnice și electronice, acțiuni ce ar fi putut afecta securitatea națională a Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor, potrivit Bild.

Perchezițiile au avut loc în Hamburg și într-un sat din Grecia. De asemenea, anchetatorii au percheziționat locuințe aparținând suspecților din Hamburg, România și Grecia. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere, cu sediul la Haga.

În acest caz, polițiștii au arestat un cetățean român de 37 de ani și un cetățean grec de 54 de ani.

Potrivit Parchetului, cei doi inculpați ar fi intervenit asupra mai multor nave destinate Marinei Germane în cursul anului 2025, în perioada în care lucrau în Portul Hamburg. Navele vizate se aflau într-un șantier naval.

Anchetatorii susțin că bărbații, uneori separat, alteori împreună, ar fi turnat peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conducte de alimentare cu apă dulce, ar fi îndepărtat capacele rezervoarelor de combustibil și ar fi dezactivat întrerupătoare de siguranță din sistemele electronice. Faptele au ieșit la iveală în urma unei inspecții la bord, realizate înainte ca nava „Emden” să plece spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie.

Potrivit Parchetului General, aceste acțiuni ar fi putut provoca pagube importante navelor sau întârzieri în plecarea acestora, afectând securitatea Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor. Evaluarea probelor ridicate se află în desfășurare.

De asemenea, ancheta urmărește să stabilească cine ar fi putut comanda actele de sabotaj.