International

Un român și un grec, arestați în Germania. Cei doi ar fi sabotat mai multe nave militare germane

Comentează știrea
Un român și un grec, arestați în Germania. Cei doi ar fi sabotat mai multe nave militare germaneCorveta germană Emden. Sursa foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Un cetățean român și un cetățean grec au fost arestați în Germania, într-un dosar de sabotaj care vizează nave militare ale Marinei Germane. Potrivit anchetei desfășurate la Hamburg, cei doi ar fi intervenit intenționat asupra mai multor corvete aflate într-un șantier naval din Portul Hamburg, inclusiv asupra navei „Emden”, prin avarierea sistemelor tehnice și electronice, acțiuni ce ar fi putut afecta securitatea națională a Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor, potrivit Bild.

Un român și un grec, arestați

Perchezițiile au avut loc în Hamburg și într-un sat din Grecia. De asemenea, anchetatorii au percheziționat locuințe aparținând suspecților din Hamburg, România și Grecia. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, agenția Uniunii Europene pentru combaterea criminalității organizate transfrontaliere, cu sediul la Haga.

În acest caz, polițiștii au arestat un cetățean român de 37 de ani și un cetățean grec de 54 de ani.

Intervențiile inculpaților, în cursul anului 2025

Potrivit Parchetului, cei doi inculpați ar fi intervenit asupra mai multor nave destinate Marinei Germane în cursul anului 2025, în perioada în care lucrau în Portul Hamburg. Navele vizate se aflau într-un șantier naval.

Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct
Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   4 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVII)
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   4 februarie 2026. Despre Astrologie (XLVII)
Șantier naval

Șantier naval. Sursa foto: Freepik

Anchetatorii susțin că bărbații, uneori separat, alteori împreună, ar fi turnat peste 20 de kilograme de pietriș abraziv în blocul motor al unei nave, ar fi perforat conducte de alimentare cu apă dulce, ar fi îndepărtat capacele rezervoarelor de combustibil și ar fi dezactivat întrerupătoare de siguranță din sistemele electronice. Faptele au ieșit la iveală în urma unei inspecții la bord, realizate înainte ca nava „Emden” să plece spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie.

Ancheta vizează cine ar fi putut comanda actele de sabotaj

Potrivit Parchetului General, aceste acțiuni ar fi putut provoca pagube importante navelor sau întârzieri în plecarea acestora, afectând securitatea Germaniei și capacitatea de luptă a trupelor. Evaluarea probelor ridicate se află în desfășurare.

De asemenea, ancheta urmărește să stabilească cine ar fi putut comanda actele de sabotaj.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:24 - Ucraina și partenerii săi au convenit asupra unui răspuns militar dacă Rusia încalcă în mod repetat un viitor armisti...
20:16 - Mihai Neșu scapă de impozitul de zeci de mii de euro pentru centrul de recuperare. Ajutorul primit din parte lui Ilie...
20:09 - Continuă căutările copilului dispărut în Someș. Sunt folosite drone cu inteligență artificială
19:59 - Epstein, mecanismul din spatele numelor mari. Cum ajungeau oamenii puternici în plasa lui. Analiza Contrapunct
19:51 - Andronachi rămâne sub restricții. Fostului deputat i-a fost interzis să părăsească Republica Moldova după eliberarea ...
19:45 - Cererea de revizuire în cazul Dosarului ICA se judecă la Tribunalul București, după ce instanța a constatat abuzurile...

HAI România!

Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6

Proiecte speciale