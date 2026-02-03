Motoarele cu ardere internă, permise și după 2035. Planurile UE se schimbă

Vehiculele electrice ar putea reprezenta cel mult 85% din vânzările de mașini noi din Uniunea Europeană după 2035, în condițiile în care autoritățile europene analizează o posibilă relaxare a regulilor privind comercializarea autoturismelor, potrivit unui raport al organizației Transport & Environment.

Uniunea Europeană ia în calcul o relaxare a regulilor privind vânzarea de autoturisme noi după 2035, măsură care ar putea reduce ponderea vehiculelor electrice și ar permite menținerea pe piață a motoarelor cu ardere internă, potrivit unui raport publicat de organizația Transport & Environment, citat de Reuters.

Sub presiunea constructorilor auto, Comisia Europeană a propus în decembrie ca, în locul unei interdicții totale a motoarelor termice, să fie impusă o reducere de 90% a emisiilor de CO₂ pentru mașinile și autoutilitarele noi până în 2035, comparativ cu nivelul din 2021.

Organizația Transport & Environment consideră această posibilă schimbare drept „cea mai mare retragere a UE din politicile sale verzi din ultimii ani” și avertizează că ar permite continuarea vânzărilor de vehicule cu emisii ridicate, în contextul în care producătorii chinezi avansează rapid pe piața mașinilor electrice cu baterii.

Potrivit analizei T&E, după 2035, producătorii auto ar putea vinde între 5% și 50% de vehicule care nu sunt complet electrice, scenariul cel mai probabil indicând o pondere de aproximativ 15% pentru motoarele cu combustie internă sau hibridele plug-in, alături de mașini electrice.

Noile reguli, împreună cu o posibilă prelungire a termenelor de conformare pentru țintele din 2030, ar putea duce la emisii de dioxid de carbon cu aproximativ 10% mai mari până în 2050 față de cadrul legislativ actual, în timp ce Comisia Europeană afirmă că modificările ar sprijini vânzările de vehicule electrice și ar permite economii de aproximativ 2,1 miliarde de euro pentru industria auto în următorii trei ani.

Propunerile urmează să fie analizate de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene, ambele instituții având drept de aprobare, iar organizația Transport & Environment avertizează că există riscul ca regulile să fie slăbite suplimentar în timpul negocierilor politice, cu posibile efecte asupra obiectivelor climatice ale Uniunii Europene.