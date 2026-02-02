Autoturisme cosmetizate și vândute ca noi. Cum ajungeau mașinile din SUA pe piața din România

Procurorii europeni au început o anchetă cu ramificații inclusiv în România, după ce au identificat o grupare care cumpăra mașini grav avariate, le cosmetiza și le vindea ulterior ca fiind noi. Activitatea grupării a generat un prejudiciu de zeci de milioane de euro, prin fraude fiscale.

Ancheta declanșată de Parchetul European vizează o rețea care importa mașini second-hand din Statele Unite și le comercializa ulterior în Europa, inclusiv în România. Autovehiculele erau vândute printr-un mecanism de fraudă bine organizat.

Potrivit anchetatorilor, autoturismele erau cumpărate din Statele Unite ale Americii ca epave sau cu daună totală, apoi transportate în porturi europene, unde erau reparate superficial și puse în vânzare ca mașini în stare foarte bună. Rețeaua destructurată de anchetatori ar fi folosit firme paravan și documente false, evitând plata taxelor vamale și a TVA.

Procurorii avertizează că multe dintre aceste vehicule prezentau defecte ascunse grave, inclusiv elemente de siguranță lipsă sau nefuncționale, situație care punea în pericol cumpărătorii.

Ancheta are loc în peste zece state europene, iar în România sunt vizate firme și persoane implicate în distribuția acestor autoturisme.

În ultimii cinci ani, suspecții ar fi cumpărat din SUA vehicule distruse în valoare de aproximativ 45 de milioane de euro, pe care le-ar fi revândut ulterior pe piața europeană.

O primă serie de percheziții a avut loc în aprilie 2025, când au fost arestați principalii lideri ai organizației criminale și directorii companiilor implicate. Investigația a dus ulterior la obținerea unor noi informații și la identificarea altor persoane din interiorul grupului.

Miercurea trecută, autoritățile au arestat alți cinci suspecți în regiunea Klaipeda, iar în Lituania au fost reținute 25 de persoane pentru audieri.

Investigațiile continuă, iar Parchetul European anunță că, în acest dosar, vor fi dispuse și alte măsuri.