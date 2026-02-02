Social

Autoturisme cosmetizate și vândute ca noi. Cum ajungeau mașinile din SUA pe piața din România

Comentează știrea
Autoturisme cosmetizate și vândute ca noi. Cum ajungeau mașinile din SUA pe piața din RomâniaMașini. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Procurorii europeni au început o anchetă cu ramificații inclusiv în România, după ce au identificat o grupare care cumpăra mașini grav avariate, le cosmetiza și le vindea ulterior ca fiind noi. Activitatea grupării a generat un prejudiciu de zeci de milioane de euro, prin fraude fiscale.

Mașini second-hand, revândute ca noi în Europa

Ancheta declanșată de Parchetul European vizează o rețea care importa mașini second-hand din Statele Unite și le comercializa ulterior în Europa, inclusiv în România. Autovehiculele erau vândute printr-un mecanism de fraudă bine organizat.

Potrivit anchetatorilor, autoturismele erau cumpărate din Statele Unite ale Americii ca epave sau cu daună totală, apoi transportate în porturi europene, unde erau reparate superficial și puse în vânzare ca mașini în stare foarte bună. Rețeaua destructurată de anchetatori ar fi folosit firme paravan și documente false, evitând plata taxelor vamale și a TVA.

Mașinile ar avea foarte multe defecte ascunse

Procurorii avertizează că multe dintre aceste vehicule prezentau defecte ascunse grave, inclusiv elemente de siguranță lipsă sau nefuncționale, situație care punea în pericol cumpărătorii.

România devine jucător-cheie în noul proiect care schimbă polii de putere în Europa
România devine jucător-cheie în noul proiect care schimbă polii de putere în Europa
Ce se întâmplă cu taxele în 2026 și care este noua prioritate pentru Guvernul Bolojan
Ce se întâmplă cu taxele în 2026 și care este noua prioritate pentru Guvernul Bolojan
Mașină

Mașină. Sursa foto: Freepik

Ancheta are loc în peste zece state europene, iar în România sunt vizate firme și persoane implicate în distribuția acestor autoturisme.

În ultimii cinci ani, suspecții ar fi cumpărat din SUA vehicule distruse în valoare de aproximativ 45 de milioane de euro, pe care le-ar fi revândut ulterior pe piața europeană.

Anchetatorii au reținut mai mulți suspecți

O primă serie de percheziții a avut loc în aprilie 2025, când au fost arestați principalii lideri ai organizației criminale și directorii companiilor implicate. Investigația a dus ulterior la obținerea unor noi informații și la identificarea altor persoane din interiorul grupului.

Miercurea trecută, autoritățile au arestat alți cinci suspecți în regiunea Klaipeda, iar în Lituania au fost reținute 25 de persoane pentru audieri.

Investigațiile continuă, iar Parchetul European anunță că, în acest dosar, vor fi dispuse și alte măsuri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:22 - România devine jucător-cheie în noul proiect care schimbă polii de putere în Europa
21:14 - Cine este primul artist de limbă spaniolă care câştigă Albumul anului la Premiile Grammy. Povestea lui Bad Bunny
21:07 - Autoturisme cosmetizate și vândute ca noi. Cum ajungeau mașinile din SUA pe piața din România
21:01 - FC Botoșani continuă seria negativă în Superliga, după egalul cu Oțelul Galați: 0-0
20:54 - Unde a cântat prima dată Irina Loghin. Partenerul ei, un cântăreț foarte cunoscut
20:46 - Jack Lang, fost ministru francez al Culturii, recunoaște legătura cu Jeffrey Epstein: Am fost foarte mirat când am de...

HAI România!

Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare

Proiecte speciale