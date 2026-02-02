Turist irlandez, înjunghiat într-un apartament din București. Tânărul a cerut ajutorul unei farmaciste

Un cetățean irlandez în vârstă de 22 de ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiat într-un apartament din București, în urma unui conflict izbucnit între el și un prieten de aceeași naționalitate. Incidentul a avut loc într-o locuință închiriată, iar ancheta a fost preluată de procurori, suspectul fiind reținut pentru 24 de ore.

„La data de 31 ianuarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 18 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la o farmacie, s-a prezentat un bărbat care prezenta o plagă înjunghiată la nivelul abdomenului. Totodată, la adresă s-a prezentat şi un echipaj de prim ajutor, care a transportat bărbatul, cetăţean străin, la o unitate spitalicească”, a transmis, luni, Poliţia Capitalei.

După ce a fost rănit, tânărul de 22 de ani a coborât din locuință pentru a cere ajutor. A fost surprins de camerele de supraveghere în apropierea unui magazin, apoi a intrat într-o farmacie, unde a indicat că a fost înjunghiat. Farmacista, speriată de gravitatea situației, a apelat imediat 112.

Înainte de a fi transportat la spital, bărbatul le-a declarat polițiștilor că ar fi fost atacat de un dealer de droguri, nu de un prieten. Suspiciunile anchetatorilor au dus însă la verificări suplimentare, iar la apartament au fost găsiți ceilalți doi irlandezi, care au relatat ce s-a întâmplat în realitate.

Autoritățile au anunțat că investigația este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului Omoruri.

„Din activităţile investigativ-operative desfăşurate a reieşit faptul că, pe fondul unui conflict spontan, victima ar fi fost înjunghiată de către o altă persoană, la domiciliul căreia se afla. În urma activităţilor specifice desfăşurate, a fost identificat şi depistat bărbatul, tot un cetăţean străin, bănuit de comiterea faptei”, au explicat poliţiştii.

Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore, iar anchetatorii au formulat propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Surse judiciare au precizat că cei trei cetățeni irlandezi erau în România de aproximativ două săptămâni. Victima are 22 de ani, iar presupusul agresor 25 de ani, apartamentul în care s-a produs incidentul fiind închiriat de acesta din urmă.

Conform declarațiilor obținute de anchetatori, gazda ar fi adormit, iar unul dintre tineri ar fi făcut o glumă. Speriat, bărbatul de 25 de ani ar fi reacționat violent și și-ar fi înjunghiat prietenul cu un cuțit.

Un al treilea tânăr, în vârstă de 21 de ani, ar fi încercat inițial să își protejeze conaționalul și le-ar fi spus polițiștilor că agresiunea ar fi fost comisă de un dealer de droguri.