Agresiune între adolescenți în Neamț. Băiat de 16 ani, atacat şi ameninţat pentru bani de trei băieți

Trei băieţi cu vârste între 14 şi 17 ani sunt cercetaţi sub control judiciar de poliţiştii din Neamţ, după ce, la sfârşitul săptămânii trecute, au agresat un adolescent de 16 ani şi i-au verificat buzunarele şi portofelul în căutare de bani. Incidentul nu a fost unul izolat, întrucât, cu câteva zile înainte, adolescenții l-ar fi ameninţat pe băiat şi l-ar fi determinat să le dea suma de 100 de lei, a tranmis IPJ Neamț.

Poliţiştii din Piatra-Neamţ au fost sesizaţi de un băiat de 16 ani din localitate că a fost agresat. În urma verificărilor, s-a stabilit că incidentul a avut loc pe 30 ianuarie, pe strada Alexandru Lăpuşneanu.

Trei minori, cu vârste între 14 şi 17 ani, l-ar fi lovit pe adolescent şi i-ar fi controlat portofelul şi buzunarele, fără a găsi sume de bani asupra sa, au declarat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Neamţ.

Reprezentanţii poliţiei au precizat că, la data de 20 ianuarie, cei trei adolescenți, cu vârste între 14 şi 17 ani, l-ar fi ameninţat pe băiatul de 16 ani cu acte de violenţă. În urma ameninţărilor, adolescentul a fost determinat să le ofere suma de 100 de lei.

De asemenea, minorii l-ar fi obligat să le achiziţioneze diferite bunuri. Poliţiştii au continuat cercetările pentru a stabili toate împrejurările şi măsurile necesare în acest caz, potrivit sursei citate.

Cei trei băieţi implicaţi în agresarea adolescentului de 16 ani au fost identificaţi şi reţinuţi de poliţişti pentru 24 de ore. Ulterior, aceştia au fost prezentaţi procurorului de caz, care a analizat circumstanţele incidentului.

Procurorul a dispus cercetarea minorilor sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Măsura a fost luată pentru a asigura desfăşurarea anchetei şi respectarea prevederilor legale, urmând ca autorităţile să stabilească toate detaliile şi eventualele sancţiuni.