Spovedania copilului de 13 ani implicat în tragedia de la Cenei. Cine a venit cu ideea crimei

Ancheta în cazul uciderii lui Mario, adolescentul de 15 ani găsit mort și îngropat în curtea unuia dintre prietenii săi, continuă să aducă la suprafață detalii tulburătoare despre dinamica relațiilor dintre copiii implicați.

Potrivit unor declarații făcute în familie, copilul de 13 ani care ar fi participat la faptă, dar care nu poate fi tras la răspundere penală din cauza vârstei, i-ar fi explicat bunicii sale motivele care l-au împins să accepte implicarea în actul violent.

Cazul a provocat un șoc puternic la nivel național, atât prin gravitatea faptei, cât și prin vârsta extrem de mică a celor implicați.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, uciderea lui Mario nu ar fi fost un gest spontan. Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei fapte planificate pe parcursul mai multor luni, pe fondul unor conflicte repetate între victimă și agresori.

Doi adolescenți în vârstă de 15 ani, considerați autorii principali, se află în prezent în arest. Al treilea copil implicat, în vârstă de 13 ani, a fost plasat sub protecția statului, întrucât legislația românească nu permite tragerea la răspundere penală a minorilor sub vârsta răspunderii penale.

Bunica băiatului de 13 ani a relatat, pentru presă, ce i-ar fi mărturisit nepotul său după declanșarea anchetei. Potrivit acesteia, copilul s-ar fi simțit hărțuit și agresat în mod constant de Mario.

„Mi-a zis în felul următor: «Buni, pe mine mă teroriza, mă înjura, mă bătea». Zic: «Și nu ai fost să-i zici la mama lui?». «Ba da, am fost. Mama lui nu a luat nicio măsură». Copilul de 15 ani i-a zis nepotului meu: «Hai să-l omorâm!». Atunci a fost de acord și nepotul meu», a povestit femeia, potrivit obsrvatornews.ro.

Aceste afirmații urmează să fie analizate în contextul mai larg al probelor strânse de anchetatori, care încearcă să stabilească exact rolul fiecăruia și dinamica relațiilor dintre adolescenți.

În urma declanșării anchetei, părinții copilului de 13 ani au fost decăzuți din drepturile părintești, iar minorul a fost plasat într-un centru al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Potrivit informațiilor disponibile, acesta este monitorizat permanent de specialiști.

Autoritățile au precizat că măsura are ca scop protejarea copilului, dar și prevenirea unor eventuale reacții din partea comunității, extrem de tensionată după aflarea detaliilor despre crimă.

Bunica adolescentului a mai relatat că tatăl copilului s-ar fi întors recent în România din Spania, după ce a aflat despre cele întâmplate. Potrivit acesteia, un alt nepot l-ar fi preluat de la aeroport, însă ar fi părăsit ulterior țara, plecând în Germania, de teamă față de reacțiile comunității locale.

Momentul reîntâlnirii dintre tată și fiu ar fi fost extrem de dificil. Femeia a povestit că, în noaptea sosirii, copilul dormea, iar tatăl a preferat să nu-l trezească. Discuția dintre cei doi a avut loc abia a doua zi.

„A început să plângă și a zis: «Cum a putut să facă așa ceva»”, a mai spus bunica, citată de Antena Stars, menționând că familia se confruntă cu o presiune enormă, inclusiv din partea oamenilor din localitate, profund marcați de crimă.

Mario Berinde, adolescentul de 15 ani, a fost ucis în urmă cu mai bine de o săptămână, iar trupul său a fost descoperit îngropat în curtea unuia dintre copiii implicați. Descoperirea a dus la reținerea rapidă a suspecților și la declanșarea unei anchete penale complexe.

În prezent, doi adolescenți de 15 ani se află în arest preventiv, fiind cercetați pentru omor. Copilul de 13 ani se află în libertate, conform prevederilor legale aplicabile minorilor sub vârsta răspunderii penale.