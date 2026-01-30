Adolescentul de 13 ani, implicat în crima din Timiș, preluat de autorități. Părinții au fost decăzuți din drepturi

Adolescentul de 13 ani, acuzat de uciderea lui Mario Berinde, a fost preluat de autorități, iar părinții săi au fost decăzuți temporar din drepturi. Copilul din Timiș a fost dus într-un centru neuropsihiatric, unde va fi evaluat și va primi îngrijiri și servicii specializate, potrivit DGASPC.

Părinții minorului intenționau să-l mute în altă localitate sau chiar în străinătate, fără a avea autorizație specială. Autoritățile au intervenit și i-au decăzut temporar din drepturi.

„Având în vedere neîndeplinirea, de către familia Romaneț, a obligațiilor asumate în urma hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului, s-a depus în instanță ordonanța președințială în vederea preluării, în regim de urgență, a minorului Romaneț Mario Darian. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părintești sunt suspendate până la pronunțarea plasamentului”, au anunțat reprezentanții DGASPC.

Cei doi minori de 15 ani, acuzați de uciderea lui Mario, au acceptat vineri, 20 ianuarie, arestul preventiv, deși inițial îl contestaseră.

Localnicii din comuna Cenei, județul Timiș, sunt profund revoltați, iar furia lor riscă să se îndrepte nu doar asupra suspecților, ci și asupra familiilor acestora.

Crima care a cutremurat județul Timiș s-a petrecut pe 19 ianuarie, când Mario, un adolescent de 15 ani, a fost invitat de un copil de 13 ani sub pretextul prezentării unui ATV. Ajuns la locuința acestuia, Mario a fost lovit în cap cu o toporișcă, iar un alt adolescent de 15 ani l-a înjunghiat cu un cuțit. Ulterior, cei trei au încercat să incendieze cadavrul și să-l îngroape în grădina casei.

Ordonanța privind preluarea minorului a fost pusă în aplicare în după-amiaza zilei de 29 ianuarie 2026, iar drepturile părintești ale părinților au fost suspendate până la pronunțarea plasamentului.

„Pentru protecția minorului și a personalului care lucrează cu el, rugăm mass-media să prezinte situația cu maximă atenție”, au transmis oficialii DGASPC Timișoara într-un comunicat.