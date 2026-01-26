Băiatul de 13 ani care a comis crima din Cenei, mărturisiri pe TikTok: Nu a fost doar vina mea

Minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Alin Berinde, adolescentul de 15 ani din comuna timișeană Cenei, a publicat mai multe mesaje pe TikTok imediat după ce a fost audiat și lăsat în libertate, întrucât nu răspunde penal. Postările, ulterior șterse odată cu dezactivarea contului, conțin referințe religioase, cereri de clemență și o adresare directă către victimă, iar anchetatorii le-au inclus în evaluarea comportamentului acestuia după comiterea faptei, potrivit Știri pe surse.

Mario Alin Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost ucis cu brutalitate de doi colegi, pe fondul unei invidii legate de faptul că adolescentul deținea o trotinetă electrică și un ATV. Dintre cei implicați, doar unul dintre minorii de 15 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce copilul de 13 ani a fost pus în libertate după audieri, nefiind pasibil de răspundere penală.

După revenirea acasă, minorul de 13 ani a postat pe TikTok mai multe mesaje în care și-a recunoscut implicarea și a cerut înțelegere din partea publicului, susținând că judecata finală aparține divinității.

Postările au apărut la scurt timp după ce cazul a stârnit reacții puternice în spațiul public, generate de decizia autorităților de a-l pune în libertate. Surse din anchetă arată că respectivele mesaje au fost analizate și integrate în contextul mai larg al evaluării conduitei minorului, inclusiv din perspectiva măsurilor de protecție stabilite de autorități.

Primul mesaj publicat de minor are un pronunțat caracter religios și opune judecata publică celei divine.

„Să fiu judecat de toată lumea, chiar dacă am făcut o faptă îngrozitoare. Oamenii văd doar fapta, nu şi lupta dinainte, nu şi povara de după. Accept judecata lor, pentru că trăim într-o lume a legilor şi a consecinţelor. Dar dincolo de toate acestea, cred cu tărie că doar Dumnezeu poate judeca pe deplin un om. Doar El cunoaşte inima, frica, regretul şi pocăinţa. Nu cer să fiu înţeles, nu cer să fiu iertat de toţi. Cer doar ca adevărata judecată cea a sufletului să aparţină Celui care vede tot, nu doar greşeala, şi durerea care o urmează”, a scris ucigașul lui Mario pe TikTok.

Potrivit unor evaluări neoficiale din mediul judiciar, limbajul folosit în mesaj este considerat elaborat și atipic pentru un copil de această vârstă.

Într-o a doua postare, minorul i se adresează direct lui Mario Alin Berinde, exprimându-și regretul, dar sugerând totodată că responsabilitatea nu îi aparține în totalitate.

„Va veni ziua în care totul va ieși la iveală, iar adevărul va fi spus așa cum a fost, fără minciuni. Poate atunci lucrurile nu vor mai fi privite cu atâta ură. Până atunci, Mario, îmi pare nespus de rău pentru tot ce s-a întâmplat. Şi numai noi ştim adevărul. Şi cred că, intr-un fel, m-ai iertat. Pentru că ştii că nu a fost doar vina mea. Sper să mă ierţi de acolo de sus şi să-mi dai liniştea de care am atâta nevoie. Dumnezeu să te odihnească în pace, prietenul meu”, a scris ucigașul pe TikTok.

Formularea „nu a fost doar vina mea” este considerată relevantă de anchetatori, în contextul în care dosarul vizează și alți minori implicați în comiterea faptelor. Într-un al treilea mesaj, minorul a respins acuzațiile apărute în mediul online privind presupuse agresiuni comise anterior.

„Referitor la băiatul care spuneti că l-aş fi bătut sau tăiat la gură, nimic din toate astea nu este adevărat. Nu am făcut nimic şi este greşit să se instige împotriva mea. Vă rog să nu mai răspăndiţi astfel de informatii”, a transmis acesta.

La scurt timp după publicarea acestui mesaj, contul de TikTok al minorului a fost dezactivat.

Mario Alin Berinde a fost ucis în seara de 19 ianuarie, după ce a fost atras într-o capcană. Cei doi colegi, de 13 și 15 ani, l-au invitat la locuința minorului mai mic, sub pretextul că îi vor arăta un ATV recent cumpărat. Odată ajuns acolo, Mario a fost lovit de mai multe ori în cap cu o toporișcă de către copilul de 13 ani, apoi înjunghiat de minorul de 15 ani.

Conform raportului medico-legal, decesul a survenit ca urmare a loviturilor de toporișcă. Ulterior, un alt adolescent de 15 ani a ajuns la fața locului, iar cei trei au încercat să incendieze trupul victimei pentru a scăpa de urme. Tentativa a eșuat, astfel că aceștia au decis să îngroape cadavrul în grădină.

Cei doi minori de 15 ani au fost arestați preventiv pentru omor calificat, profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Minorul de 13 ani nu răspunde penal și a fost plasat sub supravegherea autorităților de protecție a copilului. În paralel, DIICOT a deschis un dosar in rem privind posibila consumare și furnizare de droguri în anturajul acestora.