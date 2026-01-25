Crima din Cenei. Protest în faţa locuinţei bunicului minorului de 13 ani. Jandarmeria, la fața locului

Zeci de persoane s-au adunat, duminică seara, în localitatea Sânmihaiu Român, judeţul Timiş, în faţa locuinţei bunicului minorului de 13 ani implicat în uciderea Mario Alin Berinde, băiatul de 15 ani din localitatea Cenei.

Participanţii la protest susţin că minorul s-ar afla ascuns în această casă şi cer ca acesta să fie tras la răspundere pentru implicarea în fapta violentă, în ciuda faptului că, potrivit legislaţiei în vigoare, un copil sub 14 ani nu răspunde penal.

Oamenii adunaţi în faţa locuinţei afirmă că sunt revoltaţi de cele întâmplate şi spun că nu se simt în siguranţă, nici ei, nici copiii lor, atâta timp cât minorul de 13 ani ar fi prezent în localitate.

Protestatarii solicită intervenţia autorităţilor şi măsuri clare, considerând că implicarea minorului în uciderea adolescentului de 15 ani nu poate rămâne fără consecinţe.

Membrii familiei au declarat celor adunaţi că minorul de 13 ani nu se află în locuinţa respectivă. Cu toate acestea, explicaţiile oferite nu au reuşit să calmeze mulţimea, care a continuat să ceară răspunsuri din partea autorităţilor.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Timiş, Venter Mihai, a declarat pentru Agerpres că jandarmii sunt prezenţi la faţa locului şi încearcă să menţină ordinea publică şi să calmeze protestatarii.