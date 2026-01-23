Copilul criminal din Cenei, lăsat liber și întors la școală. Părinții cer modificarea legii

Unul dintre adolescenții implicați în crima petrecută în localitatea Cenei a fost lăsat în libertate de Tribunalul Timiș și s-a întors la cursuri, fapt care a stârnit teamă și revoltă în rândul părinților. Minorul are 13 ani și, potrivit legislației în vigoare, nu poate fi tras la răspundere penală, motiv pentru care a fost lăsat în libertate după anchetă.

Situația a generat o reacție puternică în comunitate, unde mulți părinți spun că nu se mai simt în siguranță să își trimită copiii la școală. „Mi-e frică, tremur, nu dorm, nu mănânc. M-am dus la poliţie, am făcut reclamații”, a declarat unul dintre părinți pentru Observator.

Localnicii susțin că adolescentul nu ar fi la prima abatere și că ar fi manifestat un comportament agresiv și în trecut. În acest context, unii părinți indică problema consumului de droguri ca fiind una dintre cauzele violenței din școli.

„Drogurile. E mare problema și e de mult timp și nimeni nu ia nicio măsură. Şi aceasta crimă tot în baza drogurilor. Minorul de 13 ani a fost anul trecut cu fetița mea în clasă. Agresiv, țigări, droguri. Şi acum e liber, la ce ne putem aștepta?”, a spus unul dintre părinți.

Teama este resimțită nu doar de părinți, ci și de bunici și alți membri ai comunității. „Toată lumea se teme. Am nepoată… Normal că sunt stresat numai pentru copii, dar și pentru noi, mai ales ăștia mai vârstnici. Poate să se întâmple oricui”, a declarat bunicul unei eleve.

După ce minorul de 13 ani implicat în crimă a fost lăsat liber, părinți și localnici cer modificarea legii, considerând că actualul cadru legal este insuficient în cazul faptelor extrem de grave. În spațiul public au apărut propuneri privind scăderea vârstei de răspundere penală sau introducerea unor excepții pentru infracțiuni precum omorul sau îngroparea clandestină a unui cadavru.

Ancheta a scos la iveală faptul că uciderea nu ar fi fost un act spontan, ci rezultatul unui plan conceput cu aproximativ o lună înainte. Cei doi adolescenți ar fi ales cu atenție momentul comiterii faptei și ar fi așteptat ca tatăl minorului de 13 ani, în locuința căruia urma să aibă loc crima, să plece la muncă în străinătate, lăsându-i nesupravegheați.

Potrivit anchetatorilor, doi adolescenți, în vârstă de 13 și 15 ani, au pus la cale uciderea colegului lor de școală, Alin Mario Berinde. Un al treilea minor, tot de 15 ani, ar fi intervenit ulterior pentru a-i ajuta să scape de cadavru.

Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș au anunțat că, la data de 21 ianuarie 2026, a fost dispusă reținerea pentru 24 de ore a celor doi adolescenți de 15 ani. Unul dintre aceștia este acuzat de omor calificat și profanare de cadavre, iar celălalt de profanare de cadavre.

Minorul de 13 ani nu răspunde penal conform legii și a fost lăsat în libertate. În cazul său, a fost sesizată Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, instituția urmând să stabilească măsurile de protecție necesare.