Doi minori, reținuți în Timiș, după uciderea unui copil. Victima a fost incendiată și îngropată

Doi minori au fost reținuți de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, fiind cercetați într-un dosar de omor comis asupra unui alt minor, urmat de incendierea și îngroparea cadavrului.

Procurorul de caz a dispus reținerea pentru 24 de ore a celor doi suspecți, ambii minori de sex masculin. Unul dintre aceștia este cercetat pentru omor calificat și profanare de cadavre, iar cel de-al doilea pentru profanare de cadavre și favorizarea făptuitorului. Cei doi urmează să fie prezentați joi Tribunalului Timiș, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Reținerea a urmat după ce un minor și un tânăr de 21 de ani au fost audiați, miercuri după-amiază, de procurorii din Timiș, în timp ce un al treilea suspect, un copil de 13 ani, a fost internat la Neuropsihiatria Infantilă Timișoara pentru evaluare psihiatrică. Informația a fost confirmată de Inspectoratul de Poliție Timiș, care a precizat că „doi dintre cei trei suspecți sunt în audieri, iar cel mai mic, de 13 ani, este în evaluare psihiatrică la NPI”.

Potrivit anchetatorilor, fapta ar fi avut loc luni seara, în jurul orei 21.30. Primul suspect ar fi acționat împreună cu un alt minor, în vârstă de 13 ani, care nu răspunde penal. Cei doi ar fi pus în aplicare un plan stabilit anterior, conceput cu aproximativ o lună înainte. Victima ar fi fost ucisă prin loviri repetate cu o toporișcă și un cuțit, într-un imobil din localitatea Cenei, județul Timiș.

Ulterior, la locul faptei ar fi ajuns și cel de-al doilea suspect. Conform datelor din anchetă, toți cei trei minori implicați ar fi acționat împreună, incendiind cadavrul victimei și îngropându-l în spatele grădinii. Al doilea suspect i-ar fi ajutat pe ceilalți doi atât la ascunderea cadavrului, cât și la ștergerea urmelor infracțiunii.

În cazul minorului de 13 ani implicat în faptă, autoritățile au precizat că acesta nu răspunde penal, neavând vârsta legală. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a fost sesizată pentru a dispune măsurile legale care se impun.