Crimă în Timiș. Un băiat de 15 ani, ucis de doi adolescenți

Un băiat de 15 ani, pe nume Alin Mario Berinde, a fost ucis de doi adolescenți și îngropat în curtea unei locuințe din Cenei, județul Timiș, a anunțat Poliția Română. Incidentul a ieșit la iveală după ce familia băiatului a alertat poliția în legătură cu dispariția acestuia.

Familia a spus poliției că Alin nu s-a mai întors acasă luni dimineață. El plecase cu trotineta personală.

Polițiștii au demarat imediat o anchetă. În timpul cercetărilor, anchetatorii au găsit mai întâi trotineta și ghetele băiatului ascunse într-un tufiş, ceea ce a indicat că adolescentul ar fi fost urmărit sau interceptat înainte de a fi ucis. Investigațiile au condus rapid la descoperirea cadavrului îngropat în curtea unei locuințe din localitate.

Miercuri dimineață, trupul neînsuflețit al lui Alin a fost dezgropat de polițiști și preluat pentru efectuarea necropsiei, menită să stabilească exact cauzele decesului și eventualele semne de violență fizică. Autoritățile au reținut cei doi adolescenți suspectați de crimă, care sunt în prezent audiați pentru a stabili circumstanțele și motivele faptei.

Surse din anchetă indică faptul că victimele și cei doi minori reținuți se cunoșteau, iar anchetatorii verifică dacă între ei au existat conflicte anterioare sau tensiuni care ar fi putut degenera în această crimă. Poliția colaborează cu autoritățile de protecție a minorilor pentru a respecta toate procedurile legale, dat fiind că suspectii au vârste sub 18 ani.

Mama adolescentului, șocată de dispariția fiului său, a cerut sprijin imediat poliției, iar comunitatea locală s-a mobilizat pentru a participa la căutări și a ajuta la strângerea de informații. Descoperirea cadavrului a provocat consternare în întreaga localitate și a ridicat semne de întrebare cu privire la violența între adolescenți.

Investigația continuă pentru a clarifica toate detaliile crimei, inclusiv modul în care cei doi adolescenți au planificat și executat fapta, precum și dacă au existat persoane care i-au ajutat să ascundă cadavrul. Autoritățile fac verificări pentru a preveni alte incidente similare și pentru a aduce întreaga comunitate în siguranță.