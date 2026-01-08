Crima de la Sibiu. Femeia acuzată că și-a ucis mama, cu fața acoperită în instanță. Rămâne în arest

Femeia din Sibiu, suspectată că și-ar fi omorât mama cu ajutorul unei asistente medicale, apoi ar fi vândut bunurile acesteia și s-ar fi mutat în Dubai, a fost adusă joi la Curtea de Apel Alba Iulia, unde a fost judecată contestația depusă față de măsura arestării preventive. Instanța a respins cererea, astfel că femeia rămâne în arest preventiv.

Curtea de Apel Alba Iulia a respins contestația formulată de femeia acuzată că și-a ucis mama, aceasta revenind în arest preventiv. Decizia pronunțată joi este definitivă, iar femeia trebuie să plătească statului cheltuieli de judecată în valoare de 400 de lei.

La ieșirea din sala de judecată, femeia și-a acoperit fața cu haina pe care o purta, pentru a evita să fie fotografiată și filmată de jurnaliștii aflați la sediul instanței.

Femeia a fost arestată preventiv la finalul anului trecut, alături de o altă inculpată, o asistentă medicală suspectată că i-a furnizat barbituricele administrate victimei.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma. Fapta s-a petrecut la domiciliul acesteia din Sibiu. După ce victima, în vârstă de 59 de ani, a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a-i provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, au transmis procurorii din Sibiu.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, cele două femei au fost reținute pentru omor calificat.

Potrivit aceleiași surse, după moartea mamei sale, fiica a intrat în posesia bunurilor moștenite, pe care le-a vândut, iar ulterior s-a mutat în Dubai.

Procurorii au menționat că „s-au reținut circumstanțe care califică infracțiunea de omor, premeditarea și săvârșirea faptei din interes material”, arătând că presupusa crimă ar fi fost comisă pentru ca „inculpata să intre în posesia moștenirii lăsate de victimă”.