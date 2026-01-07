Mită la cel mai mare cimitir din Europa. Funcționari și un preot, trimiși în judecată pentru prejudicii de peste 200.000 de lei

Republica Moldova. Trei funcționari din cadrul administrației cimitirului „Sfântul Lazăr” din capitală și un preot au fost trimiși în judecată, fiind acuzați că au pretins mită, remunerații suplimentare sau au majorat artificial tarifele legale pentru servicii funerare. Potrivit Procuraturii municipiului Chișinău, cei patru ar fi prejudiciat peste 70 de persoane cu o sumă totală ce depășește 200.000 de lei, riscând ani grei de închisoare.

Cei patru bărbați, cu vârste cuprinse între 40 și 70 de ani, sunt acuzați de comiterea mai multor infracțiuni, inclusiv corupere pasivă, corupere pasivă în circumstanțe agravante, escrocherie și trafic de influență. Cauza penală a fost expediată spre examinare în instanța de judecată.

Potrivit acuzatorilor de stat, șeful de brigadă al unei filiale a administrației cimitirului „Sfântul Lazăr” ar fi comis, în perioada 27 februarie – 8 august 2020, peste 70 de fapte infracționale, atât personal, cât și în complicitate cu directorul adjunct al filialei. Banii obținuți ilegal ar fi fost împărțiți între cei doi.

Victimele erau persoane aflate în situații vulnerabile, care își pierduseră soții, părinții sau alte rude apropiate și care apelau la serviciile cimitirului pentru organizarea înmormântărilor.

„Într-unul dintre episoadele comise la 17 iunie 2020, inculpatul a primit bani de la o femeie care intenționa să-și înhumeze socrul decedat, sub pretextul că va avea grijă ca serviciile funerare să fie acordate corespunzător. Acesta a primit o sumă mai mare decât cea prevăzută de lege, iar banii rămași după achitarea taxelor oficiale și i-a însușit, împărțindu-i ulterior cu complicele”, detaliază procurorii.

Procuratura municipiului Chișinău susține că sumele pretinse drept remunerații ilicite variau între 500 de lei și 500 de euro. În cazurile în care tarifele legale erau majorate nejustificat, acestea ajungeau și la 20.000 de lei pentru o singură victimă. În total, prejudiciul cauzat depășește 200.000 de lei.

Pentru fapte similare este acuzat și fostul șef al filialei respective, cercetat într-un episod de corupere pasivă.

Oamenii legii au aplicat sechestre pe bunurile inculpaților, în vederea recuperării prejudiciului cauzat prin activități infracționale.

Cel de-al patrulea inculpat este un preot, acuzat de două episoade de trafic de influență. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi pretins sume de 10.000 și, respectiv, 20.000 de lei, susținând că are influență asupra persoanelor publice din cadrul administrației cimitirului pentru a facilita obținerea unor autorizații, inclusiv pentru locuri de rezervare și înhumări suplimentare.

Trei dintre inculpați și-au recunoscut vina integral, în timp ce șeful filialei, acuzat într-un episod de corupere pasivă, a refuzat să facă declarații.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei trei funcționari și preotul riscă amenzi de până la 100.000 de lei pentru corupere pasivă, pedepse cu închisoarea de până la șapte ani și amenzi de până la 400.000 de lei pentru corupere pasivă în circumstanțe agravante, amenzi de până la 200.000 de lei sau până la șase ani de detenție pentru trafic de influență, precum și amenzi de până la 67.500 de lei sau până la cinci ani de închisoare pentru escrocherie.

În toate cazurile, aceștia riscă să fie privați de dreptul de a ocupa anumite funcții pe un termen de până la 10 ani.