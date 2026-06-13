Elevii din Republica Moldova cer schimbarea regulilor după Bacalaureat

Peste 700 de persoane au semnat o petiție lansată după examenul de bacalaureat la matematică, profil real, din Republica Moldova. Autorii documentului susțin că subiectele au avut un nivel de dificultate mult peste cel obișnuit pentru o evaluare națională și solicită intervenția autorităților. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că va analiza rezultatele probei și aspectele semnalate de semnatari.

O petiție adresată Ministerului Educației și Cercetării și Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a fost lansată în numele elevilor, părinților și profesorilor din Republica Moldova, după desfășurarea examenului de bacalaureat la matematică, profil real.

Semnatarii documentului afirmă că subiectele din sesiunea 2026 au depășit nivelul obișnuit al unui examen național și consideră că acestea nu au evaluat în mod echilibrat competențele dobândite de elevi în timpul studiilor.

„Considerăm că subiectele propuse au depășit semnificativ nivelul mediu al unui examen național de bacalaureat. În loc să evalueze echilibrat competențele dobândite pe parcursul anilor de studiu, testul a inclus exerciții de dificultate foarte ridicată, comparabile cu probleme întâlnite în competiții sau examene universitare. Una dintre cele mai mari probleme este faptul că examenul nu a oferit șanse reale nici măcar elevilor de nivel mediu (nota 5–6) să acumuleze punctajul necesar pentru promovare. Un examen de bacalaureat trebuie să permită tuturor elevilor care au atins competențele minime să poată obține o notă de trecere prin rezolvarea exercițiilor de bază și medii”, au transmis autorii petiției. Cum cureți perdelele acasă și le păstrezi ca noi mai mult timp Violența împotriva executorilor judecătorești va fi sancționată aspru. Scurtarea proceselor, un efect benefic

Prin documentul transmis autorităților, semnatarii cer analizarea de urgență a situației și adoptarea unor măsuri care să compenseze efectele pe care le-ar fi avut gradul ridicat de dificultate al testului.

Printre solicitările formulate se numără reducerea baremului de evaluare sau ajustarea punctajului necesar pentru promovare, reevaluarea nivelului de dificultate al subiectelor și aplicarea unor măsuri compensatorii pentru toți candidații.

De asemenea, petiția include și solicitarea ca, dacă va fi considerat necesar, sesiunea actuală să fie anulată și să fie organizată o nouă probă, cu subiecte considerate mai echilibrate și accesibile.

Gabriela Diaciuc, profesoară de matematică la un liceu din Fălești, a comentat subiectul pe o rețea de socializare și a afirmat că examenul a avut un impact puternic asupra multor elevi.

Potrivit acesteia, pentru numeroși candidați, proba a reprezentat „un șoc psihologic cumplit”.

„În calitate de pedagog, văd clar principala problemă: acest test este conceput, din start, pentru eșec. Am sentimentul profund că scopul autorilor testului nu este de a verifica ce a învățat copilul în anii de școală, ci de a-l „prinde” pe greșeală, de a-l induce în eroare și de a-i reduce artificial nota. Însăși structura exercițiilor este construită în așa fel încât elevul să se împiedice”, a afirmat profesoara, potrivit newsmaker.md.

Cadrul didactic a susținut, în același context, necesitatea modificării modului în care este conceput testul de bacalaureat la matematică.

Ministerul Educației și Cercetării a anunțat că a luat act de petiția transmisă de elevi, părinți și profesori, împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare.

„Apreciem implicarea elevilor, a părinților și a cadrelor didactice în dezbaterile privind examenele naționale și considerăm că opiniile argumentate contribuie la îmbunătățirea continuă a procesului educațional”, a transmis instituția.

Ministerul a anunțat, totodată, că subiectele au fost elaborate în conformitate cu programa de examen și cu curriculumul național la disciplina Matematică, respectând procedurile aplicate evaluărilor naționale.

„Totodată, înțelegem preocupările exprimate privind gradul de dificultate al unor itemi și impactul acestora asupra rezultatelor. ANCE va analiza rezultatele probei, inclusiv aspectele semnalate în petiție, pentru a verifica eventualele elemente care necesită clarificări metodologice. Menționăm că procesul de evaluare are loc în conformitate cu actele normative în vigoare, fiind desfășurat de profesioniști în domeniul de activitate care se bucură de aprecierea comunității educaționale. În cazul în care analiza va evidenția necesitatea unor măsuri suplimentare, acestea vor fi adoptate în conformitate cu cadrul normativ în vigoare. Evaluarea va fi realizată cu profesionalism, obiectivitate și în interesul superior al copiilor și al asigurării echității procesului de examinare”, a transmis Ministerul.

Sesiunea de bacalaureat 2026 a început pe 2 iunie și se desfășoară până pe 19 iunie. În întreaga țară funcționează 92 de centre de bacalaureat, dintre care 31 sunt în municipiul Chișinău. La examen sunt înscriși peste 18.800 de candidați, inclusiv 1.866 de absolvenți din promoțiile anterioare. Rezultatele sesiunii de bază urmează să fie afișate pe 25 iunie.