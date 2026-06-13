Republica Moldova. Fosta deputată Valentina Cuşnir a primit câştig de cauză la Curte Europeană, după ce, cu 17 ani în urmă, i-a reclamat pe doi ofiţeri de rang înalt că au maltratat-o şi i-au fracturat mâna. Este vorba despe dosarele de tortură după răscoala anticomunistă a tinerilor din aprilie 2009.

Petru Corduneanu, fostul şef al Direcţiei Ordine Publică din cadrul MAI şi adjunctul acestuia, Dumitru Rusu, au fost acuzați de comiterea excesului de putere, cu aplicarea violenţei faţă de fosta deputată, care s-a alăturat tinerilor protestatari împotriva regimului comunist instaurat de Vladimir Voronin.

Amintim că în urma răscoalei din 7 aprilie 2009, sute de tineri, care au protestat paşnic au fost torturaţi în Comisariatele de Poliţie. În urma evenimentelor din aprilie 2009, trei tineri şi-au pierdut viaţa.

După înlăturarea regimului comunist în urma alegerilor anticipate din iulie 2009, procurorii au intentat peste o sută de dosare penale pentru tortură. Însă, în majoritatea cazurilor, torţionarii fie că au fost achitaţi, fie că s-au ales cu pedepse blânde. Fapt care nu i-a împiedicat să avanseze în carieră.

Valentina Cuşnir, deputat în perioada de referință, a participat activ la protestele din 6–7 aprilie 2009 din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN).

Procurorii au stabilit că, în seara de 7 spre 8 aprilie 2009, în preajma Pieţei Marii Adunări Naţionale, inculpaţii au numit-o pe Valentina Cuşnir cu cuvinte necenzurate, au îmbrâncit-o, i-au răsucit mâinile şi au deposedat-o de megafon. Apoii au târât-o forțat în direcţia Palatului Naţional.

Valentina Cuşnir i-a învinuit pe cei doi poliţişti că i-au aplicat părţii vătămate multiple lovituri peste diferite părţi ale corpului, cauzându-i vătămări corporale. Fapt confirmat de expertiza medico-legală.

Dumitru Rusu şi Petru Corduneanu/ Sursa foto: captură

în august 2014, Judecătoria Buiucani a pronunțat o sentință de achitare a celor doi inculpați. Sentinţa a fost menţinută, în 2016, de Curtea de Apel, apoi şi de Curtea Supremă de Justiţie, în 2017.

Între timp, Petru Corduneanu s-a implicat în politică. La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 acesta a candidat pe listele PSRM-ului condus de Igor Dodon, fiind pe locul 30.

Fostul poliţist nu a ajuns deputate. Dar în vara anului 2015 a anuns consilier municipal în Primăria Chişinău. La fel pe lista PSRM.

Făcând parte din anturajul lui Igor Dodon, în perioada în care liderul socialist a deţinut funcţia de preşedinte, a avansat în cariera şi Corduneanu. În 2017, aceasta a ajuns deputat în Parlament. Deţinând mandatul până în 2019.

Ulterior, Dodon l-a făcut şef adjunct al Serviciului pază şi protecţie de stat. Apoi, şef-adjunct la Inspectoratul trupelor de carabinieri.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că ancheta internă a fost afectată de întârzieri semnificative, deficiențe procedurale și probleme în administrarea și păstrarea probelor. Ceea ce a compromis eficiența investigațiilor desfășurate de autoritățile naționale.

Judecătorii europeni au mai constatat că reclamanta nu a fost implicată în mod adecvat în procedurile interne, iar unele elemente relevante pentru caz nu au fost examinate corespunzător de instanțele naționale.

În consecință, Curtea a stabilit că a fost încălcat articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tratamentele inumane sau degradante și impune statelor obligația de a efectua anchete eficiente în astfel de cazuri.

CEDO a acordat reclamantei 7.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2.000 de euro pentru costuri și cheltuieli de judecată.

Fostata deputată Valentina Cuşnir, acum în vărstă de 71 de ani, locuieşte împreună cu feciorul şi nepoţii la Paris. Solicitată de EvZ, fosta deputtă a declarat că a fost şi pentru ea o surpriză că i s-a dat câştig de cauză.

„A fost o explozie de dreptate. După tot calvarul prin care am trecut, credeam că am să mor, dar n-am să mai văd dreptatea. Mi s-au pus numeroase piedici în justiţia moldovenească.

Mi-au dat deciziile cu întârziere. Plângerile şi solicitările depuse de mine nu au fost anexate la dosar. Ca pe urmă agentu guvernamental la CEDO să scrie că nu m-am implicat în rezolvarea cazului. Din dosar au dispărut probe video. Au dispărut chiar şi înregistrările audio ale şedinţelor de judecată”, a declarat fosta deputată.

Valentina Cuşnir a mai comunicat că după ce Corduneanu şi Rusu au fost achitaţi de Curtea Supremă, procurorii au pornit un alt dosar penal. De atunci au trecut mai bine de opt ani, dar investigaţiile nu au avansat de loc.

Solicitată să comenteze ce crede despre faptul că agresorii au scăpat nepedepsuţi, fosta deputată a răspuns: „Dumnezeu le rânduieşte pe toate”.