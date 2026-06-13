Un ghid nepalez dispărut pe Muntele Everest și considerat mort a fost găsit în viață după șase zile petrecute singur la altitudini extreme, într-un caz care a atras atenția comunității internaționale de alpinism și a declanșat o anchetă privind modul în care a fost gestionată situația, potrivit BBC.

Hillary Dawa Sherpa, în vârstă de 57 de ani, a fost descoperit pe 5 iunie de o echipă care colecta deșeuri în apropierea ghețarului Khumbu Icefall, una dintre cele mai periculoase porțiuni ale Everestului.

Ghidul dispăruse în timpul coborârii de pe cel mai înalt vârf al lumii, iar familia sa începuse deja pregătirile funerare, considerând că nu mai există șanse să fie găsit în viață.

Hillary Dawa Sherpa participa la o expediție organizată de compania Himalayan Traverse Adventure (HTA), unde fusese angajat inițial ca bucătar în tabăra a doua de pe Everest.

Potrivit companiei, acesta a fost desemnat ulterior să însoțească doi clienți străini după ce unul dintre ghizii desemnați s-a îmbolnăvit înainte de ascensiune.

Pe 29 mai, grupul a început coborârea din Tabăra 4, situată la aproape 8.000 de metri altitudine. În timpul deplasării, Hillary Dawa s-a oprit pentru odihnă între Tabăra 3 și Tabăra 4, la aproximativ 7.500 de metri.

Alpinistul britanic Chris Thrall, unul dintre clienții pe care îi însoțea, a declarat că l-a întrebat dacă este în regulă înainte de a continua coborârea.

„M-am întors și l-am întrebat: «Hillary, ești bine, frate?» Mi-a răspuns: «Da, sunt bine, Chris. Mergi înainte»”, a relatat Thrall într-un mesaj publicat pe Instagram.

Abandoned by Canadian climber. An Everest guide's miraculous survival raises questions for tourism industry https://t.co/B9FyXEq6Kn — Xena (@Xena_chronicle) June 11, 2026

La scurt timp după aceea, Sherpa a dispărut în condiții meteorologice extrem de dificile.

Potrivit propriilor declarații, Hillary Dawa a rămas blocat în apropierea Taberei 3 după ce a rămas fără oxigen suplimentar și nu a mai putut continua deplasarea.

„Nu puteam să merg. În primele două zile nu am mâncat nimic. Apoi am început să mestec gheață, dar mă dureau dinții. Nu credeam că voi mai fi în viață”, a declarat acesta pentru BBC Nepali din spitalul din Kathmandu unde este internat.

Ulterior, a descoperit câteva bucăți de ciocolată în buzunare și a reușit să obțină apă din gheața topită.

În timpul coborârii, ghidul a căzut într-o crevasă. Potrivit relatărilor sale, o avalanșă care a umplut parțial groapa cu zăpadă i-a permis să urce din nou la suprafață.

„Am călcat pe zăpadă, m-am ridicat și am privit în sus. Atunci am simțit că aș putea să ies de acolo”, a povestit el.

După ce a reușit să iasă din crevasă, a găsit corzile de siguranță folosite pe traseu și a continuat coborârea până când a fost observat de echipa de curățenie.

Supraviețuirea lui Hillary Dawa a fost descrisă de mai mulți experți drept un caz excepțional, având în vedere că, la peste 7.000 de metri altitudine, un om fără oxigen suplimentar poate rezista, în mod normal, doar câteva zile.

Totodată, incidentul a generat numeroase întrebări privind modul în care a fost gestionată dispariția sa.

Familia ghidului a depus o plângere la poliție, acuzând compania Himalayan Traverse Adventure de neglijență. Autoritățile din Nepal au confirmat deschiderea unei investigații.

Printre aspectele analizate se numără motivul pentru care un bucătar a fost trimis să conducă turiști pe Everest și de ce operațiunea de căutare a început la câteva zile după dispariția acestuia.

Alpinistul polonez Mariusz Chmielewski, participant la aceeași expediție, a criticat dur organizatorii.

„Hillary Dawa a fost lăsat singur și s-a salvat singur. Acest lucru arată realitatea tristă a modului în care Himalayan Traverse își tratează angajații”, a declarat acesta pentru BBC.

El susține că firma a fost informată încă din 30 mai că ghidul lipsea, însă căutările au început mult mai târziu.

Reprezentanții Himalayan Traverse Adventure resping acuzațiile și afirmă că vremea extremă a împiedicat intervenția rapidă.

Fondatorul companiei, Dawa Sherpa, a declarat pentru BBC că organizatorii au raportat dispariția imediat ce au constatat că ghidul nu mai putea fi contactat.

„Operațiunea de căutare a fost întârziată exclusiv din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Nu a fost vorba despre neglijență”, a afirmat acesta.

Potrivit companiei, viscolul și lipsa vizibilității făceau imposibilă trimiterea imediată a elicopterelor sau a echipelor de salvare.

La rândul său, compania 8K Expeditions, implicată în procesul de autorizare a ascensiunii, a descris cazul drept „o autosalvare autentică” și „nimic mai puțin decât un miracol”.

Cazul lui Hillary Dawa Sherpa readuce în atenție condițiile dificile în care lucrează mulți dintre șerpașii implicați în expedițiile comerciale de pe Everest.

Experții în alpinism susțin că ghizii pentru vârfurile de peste 8.000 de metri necesită pregătire specializată, iar folosirea personalului cu alte atribuții în roluri de conducere pe traseu ridică semne de întrebare privind standardele de siguranță.

În prezent, Hillary Dawa Sherpa a fost transferat din secția de terapie intensivă într-un salon obișnuit și se află în recuperare. Starea sa este stabilă, potrivit familiei.