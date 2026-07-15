România continuă să se situeze sub media europeană în ceea ce privește modernizarea energetică a locuințelor. Potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat, doar 19,1% dintre români locuiau, în 2025, în imobile care au beneficiat de lucrări de eficientizare energetică în ultimii cinci ani.

La nivelul Uniunii Europene, procentul este de 23,9%, în scădere față de 2023, când ajungea la 25,8%.

Comparativ cu alte țări din Europa Centrală și de Est, România se află în partea inferioară a clasamentului. Bulgaria raportează o pondere de 29,9% a locuințelor modernizate energetic în ultimii cinci ani, Ungaria ajunge la 28,9%, iar Serbia, stat aflat în proces de aderare la Uniunea Europeană, înregistrează 20,9%.

Diferențele dintre statele membre sunt considerabile. În Țările de Jos, 60,5% dintre locuitori trăiesc în locuințe care au trecut prin lucrări de creștere a eficienței energetice, cel mai ridicat procent din Uniunea Europeană.

La polul opus se află Italia, unde doar 2,6% dintre locuințe au fost modernizate din acest punct de vedere.

Printre statele cu procente ridicate se mai numără Danemarca, cu 34%, Franța și Slovenia, ambele cu câte 33,3%. În partea inferioară a clasamentului se regăsesc Malta, cu 7,8%, și Grecia, cu 9,5%.

Statisticile Eurostat arată că situația financiară are un impact direct asupra capacității de a investi în renovarea locuințelor.

Astfel, doar 17,4% dintre persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială au declarat că locuința lor a fost eficientizată energetic în ultimii cinci ani. În schimb, în rândul celor care nu se confruntă cu dificultăți financiare, procentul urcă la 25,6%.

Cele mai mari diferențe între cele două categorii au fost înregistrate în Olanda, Cipru și Danemarca, unde gospodăriile cu venituri mai ridicate au beneficiat într-o măsură semnificativ mai mare de astfel de investiții.

Datele europene evidențiază și un decalaj între proprietarii de locuințe și cei care stau cu chirie.

În Uniunea Europeană, 26,9% dintre proprietari locuiesc în case sau apartamente care au fost modernizate pentru reducerea consumului de energie în ultimii cinci ani, comparativ cu doar 16,7% dintre chiriași.

Diferențe există și în funcție de tipul imobilului. Aproape o treime dintre persoanele care locuiesc la casă – 30,5% – au realizat lucrări de eficientizare energetică, în timp ce în cazul locatarilor din blocuri procentul este de 16,6%.

Eurostat mai arată că persoanele care locuiesc în imobile construite după 2011 se confruntă mai rar cu dificultăți în încălzirea locuinței și înregistrează mai puține întârzieri la plata facturilor de utilități comparativ cu cei care locuiesc în clădiri mai vechi.