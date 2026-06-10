Un băiețel în vârstă de doi ani a fost găsit mort miercuri, 10 iunie, într-o locuință din municipiul Galați, după ce rudele familiei au alertat autoritățile pentru că nu mai reușeau să ia legătura cu mama copiilor, potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română.

În apartament se aflau și femeia, în vârstă de 22 de ani, precum și ceilalți doi copii ai săi.

Polițiștii au intervenit la adresa indicată în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării femeii. La intrarea în locuință, oamenii legii au descoperit trupul neînsuflețit al unuia dintre copii. Cazul este investigat de autorități pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a survenit decesul.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Galați, sesizarea a fost făcută după ce apropiați ai familiei au semnalat că nu mai pot lua legătura cu tânăra mamă.

„La data de 10 iunie 2026, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au intervenit la o locuință din municipiu, în urma unei sesizări privind imposibilitatea contactării unei femei. În interiorul imobilului a fost identificat un minor, de 2 ani, decedat”, a transmis IPJ Galați.

Conform surselor locale, tatăl copiilor se află la muncă în străinătate. După ce a văzut că nu i se mai răspunde la telefon, l-a rugat pe un văr să meargă la domiciliul familiei. Acesta a sunat la 112, când nu i s-a răspuns la ușă, iar copiii plângeau în casă.

În locuință au mai fost găsiți mama copilului, sora geamănă a băiețelului decedat și un alt copil al familiei, în vârstă de cinci ani.

Reprezentanții poliției au precizat că femeia și cei doi minori aflați în viață au fost transportați la unități medicale pentru evaluare și îngrijiri de specialitate.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, femeia prezenta o stare de șoc și avea dificultăți în comunicare la momentul intervenției.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Galați, Oana Munteanu, a declarat că băiețelul ar fi decedat cu una până la câteva zile înainte de descoperirea sa.

Surse judiciare au declarat pentru News.ro că examinarea preliminară a trupului copilului nu a evidențiat urme de violență. În schimb, au fost observate semne care indică o posibilă stare severă de malnutriție.

Anchetatorii așteaptă însă rezultatele expertizelor medico-legale pentru a stabili cauza exactă a morții.

Totodată, autoritățile verifică situația familiei și condițiile în care locuiau cei trei copii.

Cazul a fost preluat și de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, care a trimis o echipă de specialiști la fața locului.

Instituția urmează să evalueze situația celor doi copii rămași în viață și contextul familial în care aceștia trăiau.

Polițiștii și procurorii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care a murit copilul de doi ani. Rezultatele autopsiei și ale investigațiilor sociale vor fi esențiale pentru clarificarea cazului.

Până la finalizarea anchetei, autoritățile nu au anunțat o cauză oficială a decesului.