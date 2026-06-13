O investigație jurnalistică de amploare, realizată în colaborare de publicația germană Der Spiegel și formatul de investigații „Die Spur” al televiziunii ZDF, a scos la iveală o legătură tulburătoare în cazul unei tinere din Germania, dispărută fără urmă în urmă cu 11 ani.

Numele fetei, identificată doar ca „Michele”, apare în documentele oficiale din cazul de trafic sexual al miliardarului american Jeffrey Epstein, publicate recent de Departamentul de Justiție al SUA.

Cercetările au oferit o pistă complet nouă, dar sumbră, pentru părinții fetei, Annett și Vlado, care din septembrie 2015 nu mai știu nimic despre fiica lor. La momentul dispariției, Michele avea doar 22 de ani.

Conform e-mailurilor și documentelor analizate de jurnaliștii germani, Michele a intrat în vizorul rețelei de recrutare a lui Epstein prin intermediul lui Daniel Siad. Acesta se prezenta drept un „scout”/recrutorde modele și este în prezent investigat de autoritățile din Franța pentru complicitate și sprijin acordat lui Epstein în identificarea și trimiterea de tinere.

Anchetatorii au descoperit un tipar extrem de îngrijorător în corespondența dintre Siad și prădătorul sexual american. În februarie 2014, Daniel Siad i-a trimis lui Jeffrey Epstein mai multe fotografii cu Michele, însoțite de dimensiunile ei corporale și mesaje în care îi lăuda frumusețea.

Într-unul dintre e-mailuri, recrutorul îl întreba direct pe miliardar: „Mă întrebam dacă vrei să trimiți un bilet de avion pentru Michele, fata din Germania pe care ai ratat-o”, adăugând promisiunea „O vei adora”.

În aceleași schimburi de mesaje, Siad se lăuda că a trimis fete din Suedia, Slovacia, Rusia și Franța, menționând cu cinism: „Franțuzoaica are 15 ani. Părinții ei sunt foarte fericiți că fiica lor devine model”.

Deși dovezile digitale atestă că datele și fotografiile lui Michele au fost tranzacționate, dosarele nu conțin o probă certă că tânăra a apucat să se întâlnească personal cu Jeffrey Epstein înainte de a dispărea.

Părinții fetei au povestit pentrupresa germană că Michele visa încă din copilărie să devină fotomodel. Începând cu anul 2012, tânăra a început să ducă o viață din ce în ce mai independentă și misterioasă, lipsind des de la școală pentru a merge la petreceri în marile orașe din Germania.

Ulterior, ea s-a mutat temporar în Dubai, unde i-a spus mamei sale că lucrează ca chelneriță în faimosul local „Buddha-Bar”. Analiștii din domeniu subliniază că granița dintre agențiile de modeling obscure și rețelele internaționale de escortă de lux, folosite de miliardari precum Epstein, este un secret deschis, iar Dubaiul reprezintă adesea un hub major pentru aceste conexiuni.

Mama fetei, Annett, este acum convinsă: „Siad a plasat-o pe Michele unor oameni bogați care au profitat de ea”.

În vara anului 2015, Michele părea că încearcă să își refacă viața, având o relație amoroasă stabilă în Germania. Cu toate acestea, partenerul ei de atunci a declarat că tânăra ascundea „abisuri adânci” și traume nerezolvate.

La începutul lunii septembrie 2015, Michele și-a făcut bagajul, a luat un geamantan și a ieșit pe ușa casei mamei sale. Nu a spus unde pleacă sau când se întoarce. Telefonul ei mobil a rămas pe noptieră, fiind stricat.

După o lună de tăcere totală, familia a mers la poliția germană pentru a raporta dispariția. Răspunsul autorităților de la acea vreme a fost însă descurajator: deoarece Michele era adultă și nu existau indicii clare ale unei fapte penale violente, polițiștii au refuzat să deschidă o anchetă extinsă, argumentând că orice cetățean major este liber să plece unde dorește.

Verificările de rutină în statele vecine nu au dat niciun rezultat.

Echipa de investigație de la ZDF a utilizat instrumente avansate de recunoaștere facială și analize criminalistice pe bază de metadate pentru a vedea dacă Michele a lăsat vreo amprentă digitală oriunde în lume după anul 2015. Rezultatul a fost complet negativ: nicio fotografie, niciun cont de socializare, nicio mențiune oficială.

Atât recrutorul Daniel Siad, cât și avocații săi au refuzat să răspundă solicitărilor repetate de comentarii transmise de jurnaliști. Jeffrey Epstein a decedat în arest în 2019, luând cu el multe dintre secretele rețelei sale globale.

Pentru părinții fetei, apariția numelui ei în dosarele din SUA a spulberat brusc speranța că aceasta s-ar ascunde undeva, trăind o viață liniștită sub o altă identitate.

„Cred că nu mai este în viață. Cred că i s-a întâmplat ceva groaznic”, a declarat Annett, mama tinerei. Familia a cerut presei să nu le fie publicat numele de familie sau localitatea din Germania, de teamă ca stigmatul numelui „Epstein” să nu le marcheze definitiv restul rudelor.