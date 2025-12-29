Anchetatorii susțin că motivul crimei din Sibiu a fost o moștenire estimată la peste un milion de euro

Noi detalii ies la iveală în ancheta privind moartea unei femei din județul Sibiu, caz în care fiica victimei și o asistentă medicală sunt acuzate de omor calificat.

Potrivit procurorilor, mobilul principal al crimei ar fi fost dorința de a intra în posesia unei averi consistente, estimată la peste un milion de euro. Informația a fost confirmată luni, pentru AGERPRES, de procurorul-șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Dan Simion.

„Referitor la moştenire nu sunt încă finalizate cercetările. Dar la acest moment ştim că este vorba de cel puţin trei imobile în judeţul Sibiu, având o valoare cumulată de peste un milion de euro”, a declarat procurorul Dan Simion.

Anchetatorii continuă verificările pentru stabilirea exactă a masei succesorale și a traseului bunurilor după decesul victimei.

Potrivit probelor strânse până în prezent, fiica victimei, în vârstă de 38 de ani, ar fi conceput planul de ucidere cu mult timp înainte de comiterea faptei. Procurorii susțin că aceasta a beneficiat de sprijinul unei asistente medicale de 46 de ani, angajată la Camera de Gardă a Spitalului Orășenesc din Cisnădie.

Conform comunicatului transmis de Parchet, fiica i-ar fi administrat mamei sale sedative puternice, dizolvate în ceai, substanțe din clasa benzodiazepinelor sau înrudite cu acestea. După ce victima a adormit, asistenta medicală ar fi fost chemată la domiciliu și i-ar fi injectat victimei o cantitate suplimentară de sedativ.

„În cursul lunii iunie 2024, după ce a premeditat fapta o lungă perioadă de timp, o persoană de sex feminin în vârstă de 38 de ani, beneficiind de ajutorul unei asistente medicale în vârstă de 46 de ani, care i-a procurat o cantitate mare de substanţe cu efect sedativ, i-a strecurat mamei sale substanţele în ceaiul pe care îl consuma”, a precizat procurorul Dan Simion.

Ancheta indică faptul că injectarea sedativului nu a fost considerată suficientă de către cele două femei. Pentru a se asigura că victima nu va supraviețui, acestea ar fi recurs la o formă extremă de violență.

„După ce victima în vârstă de 59 de ani a adormit, autoarea a chemat-o pe asistenta medicală care o aştepta, iar apoi i-a injectat victimei în picior o altă cantitate de substanţă cu efect puternic sedativ, suficientă pentru a îi provoca acesteia decesul. Ulterior, dorind să fie sigure de moartea victimei, cele două au asfixiat-o cu o pernă”, se arată în comunicatul Parchetului.

În urma acestor fapte, atât fiica, cât și asistenta medicală au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetate sub acuzația de omor calificat.

După decesul victimei, anchetatorii susțin că fiica ar fi început rapid valorificarea bunurilor moștenite. Potrivit procurorilor, aceasta a vândut o parte dintre proprietăți și a părăsit România, stabilindu-se temporar în Dubai.

„Fiica a vândut bunurile moştenite şi a plecat în Dubai, de unde s-a întors la Sibiu în această lună, pentru a vinde o casă, fiind prinsă de anchetatori”, a explicat procurorul Dan Simion.

Revenirea în țară și tentativa de a vinde un alt imobil au condus la reținerea sa, după ce anchetatorii primiseră informații noi legate de circumstanțele morții mamei sale.

Cazul nu a fost inițial încadrat ca omor. Potrivit procurorului-șef, investigația a fost reluată și aprofundată în urma unor date apărute ulterior.

„Cazul decesului femeii a fost deschis în urma unor informaţii primite de anchetatori”, a declarat Dan Simion.

Detaliile exacte care au condus la redeschiderea anchetei nu au fost făcute publice, fiind parte a strategiei de investigație.

După reținerea asistentei medicale, conducerea Spitalului Orășenesc din Cisnădie a anunțat declanșarea unor verificări interne. Autoritățile locale și managementul unității sanitare verifică modul în care au fost gestionate substanțele cu regim special.

„Vom face o anchetă la spital pentru posibilă sustragere de substanţe”, a declarat primarul oraşului Cisnădie, Mircea Orlăţan.

Managerul spitalului, Maria-Delia Mincă, a confirmat că asistentei i-a fost suspendat contractul individual de muncă începând cu data de 29 decembrie.

Managerul Spitalului Orășenesc din Cisnădie a precizat că a fost demarată o investigație internă la Camera de Gardă, locul unde lucra asistenta implicată în dosar.

Verificările vizează în special modul de evidență, depozitare și distribuire a medicației cu regim special. Conducerea spitalului a anunțat că investigațiile vor fi extinse dacă autoritățile judiciare vor solicita acest lucru.