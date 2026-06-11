Autoritățile din Mexic solicită pedeapsa maximă de 100 de ani de închisoare pentru bărbatul acuzat de uciderea Makalei Pendley, o mamă din Indianapolis care dispăruse în urmă cu mai multe luni împreună cu cei șapte copii ai săi, potrivit Fox News.

Principalul suspect, identificat drept partenerul femeii, a fost arestat în statul Chiapas după descoperirea trupului victimei.

Cazul a atras atenția atât în Statele Unite, cât și în Mexic, după ce Pendley, însărcinată în șase luni la momentul dispariției, a fost dată dispărută în februarie. Între timp, cei șapte copii ai săi au fost găsiți în viață și se află sub protecția autorităților mexicane, care colaborează cu oficialii americani pentru reunirea lor cu familia.

Procurorul general al statului Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, a anunțat arestarea suspectului în cadrul unei conferințe de presă transmise online. Acesta l-a identificat pe bărbat drept Joseph „N”, partenerul victimei și principalul suspect în anchetă.

„În următoarele ore va fi stabilită responsabilitatea sa penală și ar putea fi adus în fața justiției. Vom solicita pedeapsa maximă de 100 de ani pentru acest autor al unui femicid”, a declarat procurorul.

Potrivit legislației mexicane, femicidul reprezintă uciderea unei femei pe criterii de gen și este una dintre cele mai grav sancționate infracțiuni.

Anchetatorii au identificat-o pe Makala Pendley după descoperirea cadavrului unei femei în zona Elambó Bajo, din municipiul Zinacantán, statul Chiapas.

Conform concluziilor preliminare ale medicilor legiști, moartea a fost provocată de un traumatism cranio-cerebral sever produs prin lovituri cu un obiect contondent. Autoritățile estimează că trupul victimei fusese abandonat în zonă cu aproximativ opt până la 12 ore înainte de a fi descoperit.

Procurorii mexicani au confirmat că cei șapte copii ai femeii au fost localizați și se află în siguranță. Aceștia au fost plasați sub protecția autorităților, care colaborează cu Ambasada Statelor Unite pentru reunirea lor cu rudele din America.

Makala Pendley și copiii săi au fost dați dispăruți după ce au plecat în Mexic. Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați din SUA a emis o alertă după ce familia nu a mai fost văzută începând cu 23 februarie.

Pregnant Indiana mom found dead in Mexico after vanishing with her seven children https://t.co/anjlA3gKEu pic.twitter.com/jm5JTUqOvE — New York Post (@nypost) June 10, 2026

Anterior, poliția din Indianapolis anunțase că familia fusese localizată în Mexic, iar copiii au fost pentru scurt timp preluați de autoritățile locale înainte de a fi returnați mamei lor.

În cadrul anchetei, autoritățile mexicane au colaborat cu instituții americane și au descoperit că suspectul ar avea un istoric infracțional în Statele Unite.

Potrivit procurorului din Chiapas, bărbatul ar fi vizat de un mandat activ de arestare în Alaska și de o alertă emisă de poliția din Indianapolis în legătură cu dispariția femeii și a copiilor.

De asemenea, acesta ar fi fost cercetat sau reținut anterior pentru infracțiuni precum agresiune, jaf, fraudă, deținere ilegală de arme, intimidare și viol. Aceste informații urmează să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Autoritățile mexicane continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care Makala Pendley și-a pierdut viața. În paralel, instituțiile din Mexic și Statele Unite lucrează pentru repatrierea copiilor și reunirea acestora cu familia.

Solicitarea unei pedepse de 100 de ani de închisoare arată gravitatea cu care procurorii tratează cazul, unul dintre cele mai mediatizate dosare recente care implică cetățeni americani pe teritoriul Mexicului.