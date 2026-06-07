Cel puțin 12 persoane au fost împușcate la un festival din Ohio, SUA, iar autoritățile îi caută încă pe suspecți, potrivit poliției din Toledo. Două dintre cele 12 victime sunt în stare critică, au anunțat autoritățile.

Forțele de ordine au declarat că se efectuează căutări pentru suspecții implicați în atacul armat soldat cu cel puțin 12 răniți în apropierea unui festival, sâmbătă, în Toledo, Ohio.

Departamentul de Poliție din Toledo a declarat că ofițerii au intervenit în jurul orei 17:37 la un raport privind un atac armat în apropierea bulevardelor Delaware și Glenwood, aproape de festivalul Old West End.

La sosire, ofițerii au descoperit mai multe victime care au suferit de răni prin împușcare, a declarat poliția.

Autoritățile au mai declarat că cel puțin 12 persoane au fost rănite, inclusiv două victime care rămân în stare critică.

Autoritățile au declarat că se efectuează căutări pentru suspecții implicați în atacul armat soldat cu cel puțin 12 răniți în apropierea unui festival, sâmbătă, în Toledo, Ohio.

„În ceea ce privește violența, este exagerată”, a declarat locotenentul de investigații Dan Gerken în timpul unei conferințe de presă.

At approximately 5:37 p.m., Toledo Police officers responded to a report of a person shot in the area of Delaware Avenue and Glenwood Avenue near the Old West End Festival. Upon arrival, officers discovered multiple shooting victims. Many victims have been transported to nearby… pic.twitter.com/Ev6Wbkv40f — Toledo Police (@Toledo_PD) June 6, 2026

Primarul orașului Toledo, Wade Kapszukiewicz, i-a îndemnat pe locuitori să rămână uniți în urma atacului armat, lăudând în același timp primii respondenți pentru reacția lor la incident.

„Toledo s-a confruntat cu mai multe adversități de-a lungul anilor decât majoritatea orașelor, iar cetățenii noștri se unesc întotdeauna și reușesc să treacă peste”, a spus el într-o postare pe Facebook. „Aceasta nu va face excepție.”

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Festivalul @OldWestEnd, din păcate, s-a întâmplat în prea multe orașe americane”, a continuat el. „Dar nu ar trebui niciodată să ridicăm din umeri și să acceptăm acest lucru ca preț al vieții într-o societate liberă. Ca țară, trebuie să facem mai bine. Toledo este rezistentă și va ieși mai puternică datorită unității pe care o arătăm în acest moment - și datorită bărbaților și femeilor curajoși de la @Toledo_PD și @ToledoFire, ale căror acțiuni rapide de astăzi au salvat vieți”, a mai spus el.

Kapszukiewicz a declarat pentru WTOL 11 că el crede că toate victimele sunt așteptate să supraviețuiască.

Locuitorii și vizitatorii au fost îndemnați să evite zona, pe măsură ce ancheta continuă.

Guvernatorul statului Ohio, Mike DeWine, a declarat că este „profund îngrijorat” de presupusul atac armat și și-a exprimat încrederea că cei responsabili vor fi prinși.

„Sunt profund îngrijorat de situația din Toledo din această seară”, a scris DeWine pe X.

„Festivalurile de vară ar trebui să fie spații sigure pentru ca familiile să petreacă timp împreună, fără teama de violență”, a continuat el. „Fran și cu mine ne rugăm pentru toți cei afectați de incidentul de la Festivalul Old West End și suntem încrezători că forțele de ordine îi vor localiza pe suspecții implicați în această crimă fără sens”, a adăugat el.

Poliția a declarat că ofițerii sunt încă la fața locului și lucrează pentru a stabili circumstanțele în care a avut loc împușcătura.

Un martor ocular pe nume Kevin Berry a declarat pentru Associated Press că se afla într-un parc din cartier și asculta muzică live cu prietenii când a auzit mai multe împușcături.

„Toată lumea s-a prăbușit pe terasă”, a spus el, adăugând că a văzut ulterior cel puțin cinci persoane care sufereau de răni prin împușcare.

Festivalul Old West End este un eveniment de două zile care a început sâmbătă, conform site-ului său web.

Organizatorii au declarat că festivalul oferă muzică live, vânzători de mâncare și o varietate de alte atracții.