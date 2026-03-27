Bigfoot, observat de mai multe persoane în Ohio. O polițistă cu 30 de ani de experiență, martor principal în anchetă

Situația legată de Bigfoot a fost relativ liniștită după cele opt raportări „de înaltă credibilitate” înregistrate pe parcursul a cinci zile, la începutul acestei luni, în Ohio, SUA. Cele mai recente informații arată că în zonă se aflau echipe care investigau aceste observații, potrivit outkick.com.

Unul dintre martori, considerat de anchetatorul Organizației Cercetătorilor de Teren Bigfoot (BFRO), Bill Hanna, drept „martorul principal”, este o polițistă cu o experiență de 30 de ani.

„În după-amiaza zilei de 16 ianuarie 2026, mă deplasam spre vest împreună cu o prietenă pe SC 341 (autostrada Lake City), mergând de la Johnsonville, Carolina de Sud, spre Lake City, Carolina de Sud. Pe măsură ce ne apropiam de primul dintre cele două poduri peste râul Lynches, prietena mea a exclamat: «Ai văzut asta?!» M-am întors să văd ce văzuse ea. Prietena mea a văzut mai bine, dar era o ființă bipedă cu părul negru, care traversa rapid strada, de la stânga la dreapta, în timp ce treceam pe lângă ea”, se menționează în raport.

Cei doi estimează că presupusul Bigfoot avea o înălțime de aproximativ 1,80 metri și a traversat drumul în doar trei sau patru pași, înainte de a coborî „pe un mal abrupt, într-o pădure de pini mlăștinoasă și deasă”. Viteza cu care a traversat strada și a dispărut i-a surprins. Evident, nu au reușit să-i facă o poză creaturii.

Câteva zile mai târziu, pe același drum, mergând în aceeași direcție, un alt prieten al martorei „a văzut o ființă care stătea lângă drum, asemănătoare cu cea pe care acesta a observat-o”.

Avea aceeași înălțime ca cea observată cu doar două zile înainte. De această dată, însă, „ființa bipedă cu păr pe spate” stătea lângă drum, după care a dispărut.

Ambele observații au avut loc în zile senine, prima la începutul după-amiezii, iar a doua spre sfârșitul dimineții.

„Deși ambele observații au fost de scurtă durată, martorii au descris destul de precis ceea ce au văzut. Martora principală este o polițistă cu o vechime de 30 de ani, antrenată să facă astfel de observații într-un interval scurt de timp. Era sigură de ceea ce observase și a descris totul în detaliu. Martora mi s-a părut foarte credibilă”, a remarcat anchetatorul Hanna.

El a mai concluzionat că zona ar putea reprezenta un habitat potrivit pentru Bigfoot. La doar aproximativ 56 de kilometri de Myrtle Beach, acesta ar putea chiar să își petreacă timpul la plajă în extrasezon, scrie outkick.com.