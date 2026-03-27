UE, de acord să elimine tarifele pentru produsele din SUA, dar Parlamentul European pune condiții

Parlamentul European a adoptat joi poziția sa privind două propuneri legislative menite să pună în aplicare componenta tarifară a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite, stabilind o serie de condiții clare înainte ca reducerile de taxe să devină efective.

Dacă propunerile vor fi aprobate și de statele membre, acestea vor duce la eliminarea majorității tarifelor pentru bunurile industriale din SUA și la acordarea unui acces preferențial pentru numeroase produse agricole și pescărești americane. Măsurile reflectă angajamentele asumate de UE și SUA în vara anului 2025, în cadrul acordului convenit la Turnberry.

Eurodeputații au întărit mecanismul de suspendare, care permite oprirea facilităților comerciale în anumite situații.

Comisia ar putea propune suspendarea totală sau parțială a preferințelor dacă SUA depășesc plafonul de 15% pentru tarife sau introduc noi taxe pentru produsele europene. De asemenea, clauza poate fi activată dacă Washingtonul subminează obiectivele acordului, discriminează operatorii din UE sau afectează interesele strategice ale statelor membre, inclusiv în domeniul politicii externe și de apărare.

Parlamentul a introdus și o „clauză de intrare în vigoare”, care condiționează aplicarea noilor tarife de respectarea angajamentelor asumate de SUA. Printre acestea se numără reducerea tarifelor pentru produsele europene cu conținut de oțel și aluminiu sub 50%, până la maximum 15%. În cazul produselor cu un conținut mai ridicat, dacă SUA nu respectă această limită, UE ar putea retrage preferințele acordate pentru exporturile americane de oțel, aluminiu și produse derivate după șase luni de la intrarea în vigoare a regulamentului.

Eurodeputații au decis introducerea unei clauze de caducitate, stabilind ca termen-limită pentru aplicarea regulamentului data de 31 martie 2028. Prelungirea acestuia ar fi posibilă doar printr-o nouă inițiativă legislativă, care să fie fundamentată pe o evaluare detaliată a impactului economic și comercial.

Comisia Europeană va avea rolul de a monitoriza efectele noilor reguli și va putea interveni în cazul în care importurile din SUA ating niveluri care pot afecta grav industria europeană.

De exemplu, dacă importurile unui anumit tip de produse cresc cu 10%, ar putea fi luată decizia suspendării temporare a facilităților tarifare.

Raportorul Bernd Lange a subliniat că Parlamentul va susține doar un acord care oferă garanții solide pentru Uniunea Europeană.

„Prin votul de astăzi, avem un mandat puternic pentru negocierile cu Consiliul și intenționăm să profităm la maximum de acesta. Eurodeputații vor putea accepta termenii comerciali ai acordului numai dacă regulamentul conține garanții foarte puternice și clare și numai după ce SUA respectă pe deplin termenii acordului. Intenționez să apăr cu fermitate acest mandat în cadrul negocierilor.

Condițiile sunt clar definite în poziția PE. Acestea includ o clauză de intrare în vigoare care impune respectarea deplină a angajamentelor de către SUA înainte de aplicarea regulamentui, o clauză de caducitate care asigură supravegherea parlamentară deplină a oricărei prelungiri a concesiilor, rămânând, în același timp, conformă cu normele OMC. Orice altă amenințare tarifară sau dacă acordul nu produce rezultate pentru producătorii și consumatorii din UE va duce la expirarea legislației.”

Cele două acte legislative au fost adoptate cu majorități clare: 417 voturi pentru, 154 împotrivă și 71 abțineri pentru prima propunere, respectiv 437 voturi pentru, 144 împotrivă și 60 abțineri pentru cea de-a doua.

În continuare, Parlamentul European este pregătit să înceapă negocierile cu statele membre pentru stabilirea formei finale a legislației.

Acordul privind aspectele tarifare a fost convenit pe 27 iulie 2025, la Turnberry, în Scoția, între președintele american Donald Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, fiind ulterior detaliat într-o declarație comună publicată pe 25 august.

Pe 28 august, Comisia Europeană a prezentat două propuneri legislative pentru implementarea acestuia: una privind accesul preferențial al produselor americane pe piața UE și alta care extinde regimul tarifar zero pentru anumite tipuri de homari importați.

Totodată, raportorul Bernd Lange urmează să susțină o conferință de presă pe tema acordului, organizată la ora locală 13:00 (14:00 ora României), în sala Anna Politkovskaya din Parlamentul European.