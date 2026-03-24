UE și Australia, acord de liber schimb după opt ani de negocieri. Pactul extinde comerțul, energia critică și cooperarea strategică

Uniunea Europeană și Australia au semnat marți acordul de liber schimb negociat timp de opt ani, un pas care marchează una dintre cele mai importante repoziționări comerciale și strategice dintre cele două părți în actualul context economic internațional.

Înțelegerea elimină tarifele pentru peste 99% dintre exporturile de bunuri ale Uniunii Europene către Australia și pentru aproape toate exporturile australiene de minerale critice către piața europeană, în timp ce anumite produse agricole australiene, inclusiv carnea de vită și carnea de oaie, rămân supuse unor cote.

Acordul vine după reluarea discuțiilor într-un climat internațional schimbat, marcat de majorarea tarifelor americane în timpul administrației Trump și de preocupările tot mai mari din statele occidentale față de poziția dominantă a Chinei în lanțurile globale de aprovizionare cu pământuri rare și alte materii prime esențiale pentru industrie și tehnologiile verzi.

Atât Bruxellesul, cât și Canberra au prezentat pactul ca pe un instrument de diversificare economică și de consolidare a unor lanțuri de aprovizionare considerate strategice.

Documentul a fost semnat de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de premierul australian Anthony Albanese, care au anunțat în același timp și un nou parteneriat de securitate și apărare, plus deschiderea negocierilor pentru asocierea Australiei la programul european Horizon Europe. Potrivit declarației comune publicate după întâlnire, acordul comercial urmează acum procedurile interne necesare pentru semnare formală și intrare în vigoare, iar data aplicării nu a fost anunțată încă.

Liderii europeni și australieni au pus accent pe dimensiunea politică a acordului, nu doar pe cea comercială. Ursula von der Leyen a declarat că apropierea dintre Uniunea Europeană și Australia reflectă o convergență de viziune într-o perioadă în care comerțul este tot mai des folosit ca instrument de presiune geopolitică.

„UE și Australia pot fi departe geografic, dar nu puteam fi mai apropiate în felul în care vedem lumea”, a afirmat aceasta într-o declarație oficială.

Ea a adăugat:

„Cu aceste noi parteneriate dinamice în domeniul securității și apărării, precum și al comerțului, ne apropiem și mai mult.”

Într-o altă declarație făcută în Australia, șefa Comisiei Europene a descris acordul într-un cadru mai larg, referindu-se la schimbările din economia globală. „Astăzi spunem o poveste importantă unei lumi care se schimbă profund. O lume în care marile puteri folosesc tarifele ca pârghie, iar lanțurile de aprovizionare ca vulnerabilități ce pot fi exploatate”, a spus Ursula von der Leyen.

Ea a continuat:

„În povestea noastră, comerțul deschis și bazat pe reguli produce rezultate pozitive. Încrederea contează mai mult decât tranzacțiile.”

Anthony Albanese a legat, la rândul său, semnarea acordului de ideea susținerii comerțului liber și echitabil într-o perioadă de tensiuni economice. Premierul australian a spus că atât UE, cât și Australia transmit un mesaj clar privind utilitatea regulilor comune și a schimburilor comerciale pentru prosperitatea ambelor părți.

El a precizat și că noul acord ar urma să aducă economiei australiene un plus de aproximativ 10 miliarde de dolari australieni anual.

Din punct de vedere comercial, acordul prevede eliminarea a peste 99% dintre tarifele aplicate exporturilor de bunuri europene către Australia.

Această măsură va reduce cu aproximativ 1 miliard de euro pe an taxele vamale suportate de companii și ar putea duce la o creștere cu până la 33% a exporturilor Uniunii Europene către Australia în următorul deceniu.

Pentru partea australiană, una dintre cele mai importante prevederi este eliminarea aproape totală a tarifelor europene aplicate mineralelor critice importate din Australia. Ursula von der Leyen a afirmat în Parlamentul australian că parteneriatul în domeniul mineralelor critice va avea un rol important în reducerea vulnerabilităților strategice.

„Pentru Europa și Australia, gestionarea corectă a relației cu China este un imperativ strategic și tocmai de aceea punerea în practică a parteneriatului nostru privind mineralele critice va fi crucială pentru succesul nostru”, a declarat aceasta.

Șefa Comisiei a adăugat: „Nu putem depinde excesiv de niciun furnizor pentru ingrediente atât de importante, iar acesta este exact motivul pentru care avem nevoie unii de ceilalți.”

Datele comerciale arată miza relației economice dintre cele două părți. Firmele europene au exportat către Australia bunuri în valoare de 37 de miliarde de euro în 2025 și servicii în valoare de 28 de miliarde de euro în 2023.

Ca bloc, Uniunea Europeană a fost al treilea cel mai mare partener comercial bilateral al Australiei în 2024, a șasea destinație pentru exporturile australiene și a doua cea mai mare sursă de investiții străine în Australia.

Deși pactul liberalizează o mare parte a schimburilor comerciale, agricultura a rămas unul dintre cele mai dificile capitole ale negocierilor. Unul dintre punctele care au dus la blocarea discuțiilor în 2023 a fost accesul cerut de Australia pentru carnea de vită și de oaie pe piața europeană.

În forma finală a acordului, Uniunea Europeană va deschide două contingente tarifare pentru carnea roșie australiană, cu un volum total de 30.600 de tone metrice, iar aproximativ 55% din acest volum va intra fără taxe vamale.

Reuters mai arată că unele exporturi agricole australiene importante vor continua să fie limitate prin cote, iar fermierii australieni au criticat rezultatul negocierilor.

Hamish McIntyre, președintele National Farmers Federation din Australia, a declarat:

„Fermierii australieni sunt extrem de dezamăgiți că negocierile pentru un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană s-au încheiat fără câștiguri de acces agricol pe piață cu adevărat semnificative din punct de vedere comercial, după ce Australia s-a retras data trecută de la negocieri.”

Pe de altă parte, Australia va reduce la zero, încă din prima zi, tarifele pentru mai multe produse europene, inclusiv vin, vin spumant, fructe, legume și ciocolată, iar pentru brânzeturi reducerea tarifară se va face pe parcursul a trei ani.

Barierele pentru furnizorii europeni de servicii vor fi diminuate, iar investitorii europeni vor beneficia de un tratament egal cu investitorii australieni în mai multe domenii.

Un alt subiect sensibil în negocieri a fost utilizarea denumirilor geografice europene pentru produse fabricate în Australia. AP a relatat că producătorii australieni de prosecco nu vor mai putea folosi această denumire pentru exporturi la 10 ani după intrarea în vigoare a acordului.

Unele nume protejate la nivel european, precum Pecorino Romano sau Ouzo, vor beneficia de protecție integrală după o perioadă relativ scurtă de tranziție.

În același timp, nu toate denumirile vor fi retrase complet din uz în Australia. Pentru unele produse, precum feta, anumite companii australiene vor putea continua să folosească denumirea, cu condiția să existe o etichetare clară a originii produsului.

Soluția reflectă un compromis între protejarea indicațiilor geografice europene și practicile deja existente pe piața australiană.

Printre prevederile noi care au atras atenția se află și modificarea pragului pentru taxa australiană aplicată mașinilor de lux. Australia a acceptat să majoreze pragul taxei pentru vehiculele electrice din Uniunea Europeană la 120.000 de dolari australieni, echivalentul a aproximativ 83.600 de dolari americani, astfel încât aproximativ 75% dintre mașinile electrice europene exportate pe piața australiană să fie exceptate de la această taxă.

Această măsură este prezentată printre elementele care susțin accesul exportatorilor europeni pe piața australiană, alături de reducerea taxelor pentru produse manufacturate și de consolidarea condițiilor pentru investiții reciproce. În paralel, Australia urmărește să atragă capital și expertiză europeană în sectoarele asociate mineralelor critice și tranziției energetice.

Semnarea acordului de liber schimb a fost însoțită de anunțul unui parteneriat de securitate și apărare între Australia și Uniunea Europeană. Potrivit guvernului australian, noul cadru va permite o cooperare mai strânsă în domenii precum industria de apărare, securitatea maritimă, securitatea cibernetică, combaterea terorismului și contracararea amenințărilor hibride, inclusiv dezinformarea și presiunile economice.

Anthony Albanese a spus că parteneriatul „arată angajamentul nostru comun pentru pacea și securitatea globală”, inclusiv prin reafirmarea sprijinului pentru Ucraina „în fața invaziei ilegale și la scară largă a Rusiei”.

În declarațiile oficiale publicate de Canberra și Bruxelles, acordul comercial și cooperarea în domeniul securității sunt prezentate ca două componente ale unei relații strategice mai ample între Australia și UE.

Reuters leagă acest acord și de creșterea implicării europene în regiunea Indo-Pacific. Agenția notează că Uniunea Europeană a încheiat recent acorduri comerciale și cu alte state din zonă, inclusiv cu Indonezia în septembrie și cu India în ianuarie, semn că Bruxellesul își diversifică parteneriatele economice și strategice în afara relațiilor tradiționale.

Economista Hazel Moir, de la Centrul pentru Studii Europene al Australian National University, a declarat că schimbarea mediului comercial internațional a contribuit la deblocarea dosarului. „Ceea ce s-a schimbat este întregul comportament al lui Trump în privința tarifelor.

Așa că toată lumea a devenit nervoasă și a vrut să facă și alte lucruri”, a spus ea. Moir a adăugat însă că este încă prea devreme pentru a estima impactul complet asupra comerțului bilateral, întrucât textul integral al acordului nu era disponibil public în momentul primelor reacții.

Prin amploarea sa, acordul dintre Uniunea Europeană și Australia depășește zona unei simple reduceri tarifare. Documentul reunește interese comerciale, strategii industriale, preocupări legate de securitatea economică și o dimensiune geopolitică tot mai vizibilă în relația dintre cele două părți.

În timp ce industria europeană câștigă acces mai bun la piața australiană, iar Australia își consolidează poziția de furnizor de materii prime critice pentru Europa, negocierile au arătat și limitele compromisului în domenii sensibile precum agricultura și denumirile protejate.