Acordul UE–Mercosur ar putea intra în aplicare provizorie de la 1 mai. Ce taxe vamale vor fi anulate

Acordul UE–Mercosur ar putea intra în aplicare provizorie de la 1 mai. Ce taxe vamale vor fi anulateUrsula von der Leyen. Sursă foto: Captură video
Comisia Europeană anunță că acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din Mercosur urmează să fie aplicat provizoriu începând cu data de 1 mai, în așteptarea unei decizii definitive la nivel juridic.

Executivul european precizează că această aplicare temporară va avea efecte imediate asupra schimburilor comerciale. ”Aplicarea provizorie va permite anularea imediată a anumitor taxe vamale”, anunţă Bruxellesul.

Decizia vine în contextul în care Parlamentul European a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru a verifica legalitatea acordului, procedură care ar putea dura aproximativ un an și jumătate. Până la pronunțarea instanței, Comisia a ales varianta aplicării provizorii.

Tratatul vizează intensificarea schimburilor dintre UE și statele Mercosur – Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Documentul ar urma să faciliteze exporturile europene de automobile, echipamente industriale, vinuri și băuturi spirtoase, dar și accesul pe piața europeană al unor produse agricole sud-americane, precum carne de vită, carne de pasăre, zahăr, orez, miere și soia.

Acordul se va aplica provizoriu doar în cazul țărilor care finalizează procedurile interne și notifică Uniunea Europeană până la sfârșitul lunii martie. ”Argentina, Brazilia şi Uruguay au făcut-o deja, Peru a ratificat recent acordul şi probabil urmează să trimită notificare”, a anunţat Comisia Europeană.

Dispute în interiorul Uniunii Europene

Inițiativa a generat opinii divergente în rândul statelor membre. Susținătorii consideră că acordul poate contribui la relansarea economiei europene, afectată de competiția globală și de politicile comerciale ale altor mari puteri.

Pe de altă parte, criticii avertizează asupra impactului asupra agriculturii europene, invocând riscul ca produsele importate mai ieftine să creeze dezechilibre pe piață, în condițiile unor standarde diferite.

Discuțiile pe marginea acestui acord au alimentat tensiuni între state membre, în special între Germania și Franța, diferențele de poziție fiind vizibile la nivel european.

