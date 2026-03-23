Statele UE, încurajate să își refacă rezervele de gaze înainte de iarnă

Comisia Europeană le recomandă țărilor din Uniunea Europeană să demareze cât mai curând procesul de constituire a rezervelor de gaze pentru sezonul rece următor, pe fondul incertitudinilor generate de situația din Orientul Mijlociu.

Instituția europeană a transmis luni că este nevoie de acțiuni rapide și bine coordonate între statele membre pentru a evita problemele din sezonul rece.

„Având în vedere volatilitatea pieței generată de conflictul din Orientul Mijlociu, Comisia Europeană invită statele membre să înceapă pregătirile și sezonul de constituire a stocurilor de gaz, într-un mod coordonat și în timp util pentru iarna care vine”.

Oficialii europeni consideră că, în prezent, aprovizionarea cu energie a Uniunii este relativ stabilă, în mare parte datorită dependenței reduse de importurile din zona afectată de conflict. De asemenea, contribuie și livrările de gaze naturale lichefiate care au tranzitat anterior rutele sensibile din regiune.

Chiar dacă situația actuală este mai favorabilă decât în anii anteriori, reprezentanții Comisiei atrag atenția că riscurile nu au dispărut, iar constituirea rezervelor trebuie făcută din timp pentru a evita eventuale probleme.

Comisarul european pentru energie și locuințe, Dan Jørgensen, a explicat că progresele din ultimii ani au întărit poziția UE, dar vulnerabilitățile persistă.

„Suntem mult mai bine pregătiți în comparație cu 2022, datorită opțiunilor politice colective, eforturilor coordonate de diversificare și introducerii accelerate a energiei autohtone. Însă este clar că suntem expuși la volatilitatea pieței mondiale și trebuie să ne asigurăm că acționăm deja în ceea ce privește pregătirea pentru iarnă și că facem acest lucru într-un mod coordonat. Începerea cât mai curând posibil a injecțiilor în instalațiile de stocare ne-ar permite să beneficiem de o perioadă de injectare mai lungă și să ne adaptăm la circumstanțele pieței pentru a atenua presiunea asupra prețurilor și pentru a evita perioada aglomerată de la sfârșitul verii”.

Într-o informare transmisă miniștrilor energiei din statele membre, comisarul a reamintit că legislația europeană privind stocarea gazelor permite o mai mare flexibilitate în atingerea obiectivelor stabilite.

Această abordare poate ajuta statele să își gestioneze mai eficient consumul, mai ales în perioadele în care oferta este limitată, și să reducă impactul asupra prețurilor energiei la nivel european.