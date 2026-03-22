Insolvenţa în Republica Moldova. Administratoarea „campioană” la dosare penale, pentru care se încearcă schimbarea legii

Republica Moldova. Un administrator autorizat de insolvabilitate, învinuit de implicare în mai multe scheme de preluarea a afacerilor prin intentarea procedurii de insolvenţă frauduloasă, este bănuită că ar fi încercat să mituiască trei judecători.

Este vorba despre Irina Selevestru, despre care Evenimentul Zilei a mai scris anterior. Irina Selevestru a candidat luna curentă pentru mandatul de preşedinte al Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova, însă breasla nu a votat-o din cauza problemelor pe care le are cu legea.

La fel, Parlamentul de la Chişinău a exclus-o pe Selevestru din Consiliul de experţi de pe lângă Comisia pentru integrare europeană, din acelaşi motiv.

Precizăm că activitatea profesională a Irinei Selevestru a provocat nemulţumirea mai multor oameni de afaceri, care au făcut front comun împotriva „mafiei din insolvenţă”.

Şi de această dată, Irina Selevestru a refuzat să comenteze, la solicitarea EvZ, acuzaţiile aduse.

Din documentele care au ajuns în posesia EvZ, rezultă că, în ianuarie 2025, Procuratura Generală a pornit un dosar penal pentru corupere pasivă pe numele a trei magistraţi, specializaţi în examinarea dosarelor de inolvenţă.

Este vorba despre Nicolae Şova, Natalia Iordachi şi Alexandru Ceban de la Judecătoria Chişinău.

La 8 mai 2025,procurorii au pornit un dosar penal pentru corupere activă în proporţii deosebit de mari pe numele Irinei Selevestru. Iar la 12 mai, dosarul în care este bănuită administratoarea a fost comasat într-o singură cauză penală cu dosarul în care sunt bănuiţi cei trei judecători.

Precizăm că dosarul, în care Selevestru este bănuită că ar fi mituit judecătorii ca să-şi rezolve dosarele, a fost pornit la scurt timp după ce administratoarea a scăpat de arestul preventiv într-un alt dosar penal, în care este învinuită de implementarea unor scheme de insolvenţă frauduloasă în scopul preluării unor afaceri în nordul Republicii Moldova.

Dosarul privind coruperea magistraţilor de la Judecătoria Chişinău a fost pornit în baza informaţiei obţinute din interceptarea convorbirilor telefonice ale Irinei Selevestru, autorizate de judecătorul de instrucţie în cadrul unui alt dosar penal pornit pe numele administratoarei, în octombrie 2024.

La 14 mai 2025, un judecător de instrucţie a dat curs demersului procurorilor privind măsurile speciale de investigaţie în privinţa Irinei Selevestru, inclusiv interceptarea convorbirilor telefonice.

La 4 iunie 2025, Irina Selevestru a solicitat procurorilor să-i pună la dispoziţie documentele privind dosarul penal, inclusiv o copie a convorbirilor telefonice.

Procurorii i-au pus la dispoziţie ordonanţa de începere a urmăririi penale, dar a refuzat să-i pună la dispoziţie copia convorbirilor telefonice pe motiv că reprezintă secrete ale urmăririi penale.

Avocatul administratoarei, Ivan Ungurean, a contestat în instanţă refuzul procurorilor şi a solicitat ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate, pe motiv prin normele din Codul de Procedură Penală, clientei sale i-ar fi fost încălcat dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărarea şi inviolabilitateavieţii private.

Dosarul a fost trimis la Curtea Constituţională la 12 decembrie 2025. Iar investigaţiile au fost puse pe pauză.

La 16 februarie 2026, magistrata Vasilisa Muntean de la Judecătoria Chişinău a evitat să pronunţe sentinţa într-un dosar de rezonanţă, în care este învinuită Irina Selevestru. Judecătoarea a motivat că trebuie să se pregătească pentru evaluarea externă.

Este vorba despre dosarul fraudei de la întreprinderea de stat Giuvaier, aflată în proces de insolvabilitate, unde proprieatea statului a fost vândută la preţuri derizorii.

Dosarul a fost examinat în instanţa de fond mai bine de opt ani. Iar pronunţarea sentinţei a fost programată cu mai bine de două luni în urmă.

Deocamdată, pe portalul instanţelor de judecată nu a fost afişată data pentru care a fost amânată pronunţarea sentinţei în dosarul Giuvaier.

Precizăm că magistrata Vasilisa Muntean nu şi-a suspendat activitatea în privinţa altor dosare pe care le are în gestiune.

Mai mulţi oameni de afaceri, care s-au confruntat sau continuă să se confrunte cu insolvabilitatea frauduloasă, au decis să facă front comun împotriva abuzurilor unor administratori de insolvenţă.

Aceştia au ieşit în conferinţe de presă şi au sesizat conducerea de vârf a ţării despre schemele frauduloase din insolvabilitate.

Afaceriştii au declarat că există un grup de administratori de insolvenţă, care, în complicitate cu funcţionari din sistemul de drept şi câţiva reprezentanţi ai mediului de afaceri, atacă întreprinderi profitabile prin aplicarea frauduloasă a Legii insolvabilităţii. În urma unor procese de judecată, întreprinderi cu rulaje de milioane au fost aduse la faliment şi lichidate pentru pretinse datorii de câteva mii de lei.

Astfel au fost preluate uzine, imobile, terenuri, tehnică şi unităţi de transport. Fiind distruse sute de afaceri. Iar în lista administratorilor învinuiţi de oamenii de afaceri pentru presupuse abateri se regăseşte şi numele Irinei Selevestru.

La conferinţă au participat oameni de afaceri din Republica Moldova, Cehia, Italia, România, Luxemburg, Estonia. Businessmanii susţin că aceste scheme pun în pericol securitatea economică a statului.