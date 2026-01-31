Insolvenţa în Republica Moldova. Oamenii de afaceri fac front comun împotriva abuzurilor

Republica Moldova. Mai mulţi oameni de afaceri, care s-au confruntat sau continuă să se confrunte cu insolvabilitatea, au decis să facă front comun împotriva abuzurilor unor administratori de insolvenţă.

Convocaţi în cadrul unei conferinţe de presă, afaceriştii au declarat că există un grup de administratori de insolvenţă, care, în complicitate cu funcţionari din sistemul de drept şi câţiva reprezentanţi ai mediului de afaceri, atacă întreprinderi profitabile prin aplicarea frauduloasă a Legii insolvabilităţii. În urma unor procese de judecată, întreprinderi cu rulaje de milioane au fost aduse la faliment şi lichidate pentru pretinse datorii de câteva mii de lei.

Astfel au fost preluate uzine, imobile, terenuri, tehnică şi unităţi de transport. Fiind distruse sute de afaceri.

La conferinţă au participat oameni de afaceri din Republica Moldova, Cehia, Italia, România, Luxemburg, Estonia. Businessmanii susţin că aceste scheme pun în pericol securitatea economică a statului.

Uniunea administratorilor autorizaţi din Moldova nu a venit deocamdată cu o reacţie la acuzaţiile aduse de afacerişti. Cu două luni în urmă, antreprenorii au semnalat într-o conferinţă de presă pretinsele abuzuri comise de un grup de administratori de insolvenţă. Breasla a venit cu un comunicat de presă, în care se declara că anumite persoane încearcă să discrediteze profesia.

Un caz prezentat la conferinţa de presă a fost cel al Fabricii de covoare din Ungheni, un brand cunoscut în mai multe ţări. Covparele produse la Ungheni sunt exportate în toate ţările europene, în Japonia, China, ţările arabe, SUA, Canada, America Latină etc. Deşi fabrica din Ungheni este cel mai mare producător de covoare din Republica Moldova, s-a încercat lichidarea ei.

Proprietarul fabricii, Nicolas Nicula, a declarat că persoane rău intenţionate au profitat de problemele cu care s-a confruntat întreprinderea la un moment dat din cauza invaziei ruse din Ucraina, cele două ţări constituind o importantă piaţă de desfacere.

„A fost un moment când a trebuit să ne restructurăm. Astfel am intrat singuri în insolvenţă şi am propus un administrator autorizat. Dar informaţia a ajuns la persoane rău intenţionate, care au solicitat lichidarea întreprinderii în instanţă. Am avut noroc de un judecător onest, precum şi de susţinerea conducerii băncii.

Persoana care a pus la cale schema de liichidare a întreprinderii se numeşte Oleg Braga. Este un administratr de insolvabilitate care a dus la lichidarea mai multor întreprinderi mari, cum ar fi uzina Moldhidomaş sau fabrica de covoare din Chişinău Floare-Carpet. Din informaţia pe care o deţin, în locul fabricii urmează să fie construite blocuri de locuit”, a comunicat antreprenorul.

Nicolas Nicula a declarat că a decis să se alăture businessmanilor care se confruntă cu abuzurile administratorilor din insolvenţă pentru a opri fenomenul care pune în pericol economia ţării.

„Consider că este un fenomen foarte periculos. Bine că suntem o întreprindere mare, poziționați destul de ferm, și am reușit să ne descurcăm, dar ce se întâmplă cu restul, cei care nu pot face față?”, a declarat Nicula.

Cristina Dulcan este o tânără antreprenoare care a reuşit să construiască două blocuri de locuit într-o suburbie a Chişinăului şi o reţea din opt benzinării în sudul Republicii Moldova.

Pentru că totul decurgea foarte bine, antreprenoarea a decis să extindă afacerea şi a luat un credit de cinci milioane de lei de la o bancă comercială. Informaţia a ajuns la un grup format din administratori de insolvenţă şi un afacerist, specializat în distrugerea afacerilor şi preluarea activelor.

Atacurile au început în 2021, întreprinderea fiind trimisă în judecată pentru începerea procedurii de insolvenţă pentru pretinse datorii de câteva mii de lei. Procedura a fost anulată de trei ori. Totuși, în 2023, după ce conturile întreprinderii au fost blocate de mai multe ori, compania a intrat în insolvabilitate.

Cristina Dulcan a declarat că administratorii colaborează cu creditori și controlează procedurile în propriul interes. „Avem 2 ani de când stăm pe loc, nu lucrăm, suntem închiși, benzinăriile sunt închise. Blocurile locative au fost date în exploatare, până a se apuca domnul de noi, însă în raport cu următorul bloc care urma să-l construim pe terenul ce ne aparține, nu putem face nicio mișcare”, a spus antreprenoarea.

Antreprenorii au declarat că actuala lege a insolvabilității conţine mai multe lacune care duc la blocarea firmelor și la pierderea afacerilor. Ei afirmă că, în loc să sprijine redresarea întreprinderilor, procedura este adesea folosită pentru a le elimina de pe piață. Totodată, debitorii aproape că nu au niciun drept în raport cu creditorii.

„Sunt foarte multe abateri și încălcări privind depunerile cererilor introductive, și ar fi de dorit să fie modificată legea, măcar la depunere cererilor pentru a fi puse la punct toate neregularitățile care sunt”, a explicat Cristina Dulcan, asociata unică a întreprinderii Rapira SRL.

Iulia Deleu, fondatoarea şi administratoarea întreprinderii Iunitex, care a reuşit să iasă din insolvenţă, a spus că se confruntă cu probleme pentru reabilitarea prejudiciilor aduse.

„A fost o insolvenţă frauduloasă, mî împiedicau să achit datoria, scopul lor fiind de a pune mâna pe centru comercial. Prejudiciile aduse sunt de 20 de milioane de lei. Acum mi se pun piedici pentru a cere în instanţă recuperarea prejudiciului. Trebuie să achit taxa de stat de 500.000 de lei.

Dar întreprinderea nu a lucrat, toate economiile s-au epuizat. Am reuşit să achit 330.000 de lei şi am cerut ca restul sumei să-l achit eşalonat. Dar m-au refuzat. Nu ştiu unde să mai găsesc bani pentru a achita taxa.

Menţionez că taxa prevăzută la depunerea cererii de insolvenţă, este de 1000 de lei. Cu doar 1000 de lei pot di aduse prejudicii de milioane”, a spus antreprenoarea.

Iulia Deleu a făcut şi un apel la unitate.

„Fac apel către autorități, către toată lumea păgubită, persoane fizice, persoane juridice, alăturați-vă. Doar prin putere consolidată, noi putem să atingem scopurile noastre și ca să impunem autoritățile să ne respecte drepturile constituționale”, a spus fondatoarea companiei Iunitex, Iulia Deleu.

Reprezentanții grupului au anunțat că vor transmite demersuri privind problemele mediului de afaceri către instituțiile europene și organizațiile internaționale din domeniul insolvabilității. De asemenea, aceștia intenționează să sesizeze autoritățile din România și misiunile diplomatice acreditate la Chișinău.