Ultima lună a anului trecut, un coșmar pentru firme. Peste 1.000 de dosare de insolvență

Ultima lună din 2025 ne prezintă situația mediului de afaceri - peste 1000 de dosare de insolvență au fost deschise doar în luna Decembrie 2025. Așadar, sfârșitul anului 2025 anunță provocări financiare în rândul firmelor și instabilitate economică. Analiza datelor oficiale disponibile pe platforma RisCo arată că finalul anului 2025 a fost marcat de un nivel ridicat al insolvențelor, cu peste 900 de dosare deschise în fiecare dintre lunile Septembrie, Octombrie și Noiembrie.

Luna Decembrie din 2025 evidențiază o accentuare a presiunilor financiare asupra mediului de afaceri, reflectată de deschiderea a peste 1000 de dosare de insolvență.

București rămâne județul cu cele mai multe dosare de insolvență, cu peste 250 de dosare în Decembrie 2025. De la 172 de dosare de insolvență înregistrate în Decembrie 2024, Capitala înregistrează o creștere de 48% a dosarelor de insolvență. Astfel, în Decembrie 2025 doar în București au fost deschise 255 de dosare de insolvență.

Dacă analizăm datele furnizate de platforma de analiză financiară RisCo din perioada Decembrie 2024 - Decembrie 2025 observăm creșteri în ceea ce privește numărul dosarelor de insolvență și în județele Ialomița (260%), Constanța (219%), Brașov (146%), Bihor (132%) și Iași (100%).

De exemplu, dacă în Decembrie 2024 în județul Constanța întâlneam 16 dosare de insolvență, în Decembrie 2025, numărul acestora a ajuns la 51. Situație similară întâlnim și în județul Bihor care, în Decembrie 2024 înregistra 31 de dosare de insolvență, iar în Decembrie 2025 numărul a ajuns la 72.

Prin urmare, datele arată că, în această perioadă, firmele s-au confruntat cu dificultăți financiare, iar mediul economic a resimțit presiuni semnificative. Aceasta perioadă sugerează că unele afaceri nu au putut să le depășească și au fost deschise așadar dosarele insolvență, arătând provocările cu care s-au confruntat antreprenorii.

Cele peste 1000 de dosare de insolvență deschise doar în ultima lună a anului 2025 prezintă o imagine de ansamblu care indică presiunile asupra mediului de afaceri românesc. Anul 2025 a fost un an al schimbărilor și al adaptărilor, în care firmele s-au confruntat cu provocări, au trebuit să-și regândească strategiile și să adopte soluții eficiente pentru a-și putea continua activitatea într-un mod optim și sustenabil, demonstrând flexibilitate și capacitatea de a se adapta la un mediu economic aflat în continuă mișcare.

După numărul dosarelor de insolvență deschise în Decembrie 2025, cele mai expuse domenii sunt:

Restaurante - creștere de 150%;

Lucrări de instalații electrice și tehnico-sanitare și alte lucrări de instalații pentru construcții - creștere de 150%;

Transporturi rutiere de mărfuri și servicii de mutare - creștere de 133%;

Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate - creștere de 110%;

Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale - creștere de circa 91%.

La polul opus se situează Botoșani, Mureș, Buzău și Harghita, județe care au raportat mai puține dosare de insolvență față de aceeași perioadă a anului precedent.

Dacă urmărim lună de lună numărul dosarelor de insolvență în 2025, observăm atât fluctuații, cât și județe care rămân consecvente în top. Finalul de an ne arată faptul că firmele din diverse județe din țară întâmpină dificultăți financiare și că tot mai multe companii se confruntă cu riscul insolvenței.