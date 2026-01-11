Horoscopul lui Dom’ Profesor,  12 ianuarie 2026. Eu sunt Spartacus!

12 ianuarie

Pe 12 ianuarie s-au născut Jack London, Joseph Jofrre, Haruki Murakami, Herman Goring, John Winthrop, Edmund Burke, Per Gessle, Rodica Tapalagă, Aurel Storin, Laurenţiu Profeta.

În calendarul creştin-ortodox sunt Sfinţii(tele): Tatiana şi Eutasia.

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, după cum ştiţi, nu am cont pe platforme, sau alte reţele de socializare. Asta nu înseamnă că nu ştiu cam tot ce se întâmplă în socialul virtual.

Fetiţe şi băieţi, pentru asta au fost făcute reţelele de socializare, pentru ca să fiţi observaţi, măsuraţi, cântăriţi şi... judecaţi! Şi pentru ca prietenul vostru, care scrie aceste rânduri, sau alţii, să primescă rapoarte despre ceea ce se întâmplă pe net, trenduri, reacţii şi atitudini. Am primit un studiu voluminos emanat de la Academia de Studii Comportamentale de la Quantico.

S-au înregistrat, listat şi interpretat şi reacţiile de încercare de limitare ale libertăţii de exprimare, reacţii antisemite, etc pe bloguri şi pe platforme. Din 57 de state. Din nefericire, în România constituie majoritatea negativă. Prostie, obscurantism, provocatori? Am spus întotdeauna că majoritatea greşeşte mereu! De ce? Răspunsul a fost dat, vezi https://www.art-emis.ro/analize/studiu-france-soir-imbecilizarea-cea-mai-grava-problema-a-lumii-trecerea-speciei-la-idiotizare-2.

Ca exemplu, am citit o prognoză meteo în EvZ care nu avea nicio cifră, nicio temperatură. Doar vorbe, adesea fără sens. Cum fără sens este și ”senzația reală” folosită la buletinele meteo, pentru temperaturi. Credeți că un bărbat de 130 kilograme simte la fel frigul, ”senzația reală” ca o fată de 50 de kilograme? Înlocuim cifrele cu senzații? Păi, eu nu prea simt frigul mai deloc, din cauza diabetului. Ce ”senzație reală” am eu? Bună întrebare ! Meteorologia a fost o știință, care spunea, în cifre, o maximă și o minimă. Acum, s-a prostit și ea… păcat, a fost o lume frumoasă !

Şase mii de oameni aşezaţi pe pământ, unii dintre ei răniţi. Prizonieri. Rămăşiţele armatei de aproape o sută de mii de oameni a lui Spartacus. În faţa lor stă învingătorul, falnicul Marcus Licinius Crassus, înconjurat de centurioni, elita armatei romane: “Vă mai întreb odată, cine dintre voi este Spartacus?”

Măreţ caracter şi formidabil luptător acest Spartacus! Trac, din Balcanii noștri. Aproape trei ani de zile a băgat frica în bogătanii stăpâni de sclavi romani. Ore întregi i-au căutat romanii cadavrul pe câmpul de luptă. Nu l-au găsit. Nimeni nu a putut să scape, oamenii lui Spartacus au fost complet încercuiţi de legiunile romane. Concluzia era una singură: Spartacus se afla printre cei şase mii de prizonieri!

Un bărbat, un gladiator, plin de sânge, rănit, se ridică în picioare: “Eu sunt Spartacus!” Tăcere. După un moment, lângă el se ridică un alt gladiator: “Eu sunt Spartacus!”. Unul câte unul, toţi cei şase mii se ridică şi spun: “Eu sunt Spartacus!”

Tunetul vocilor gladiatorilor, “Eu sunt Spartacus!” ale sclavilor eliberaţi prin propria lor voință, s-a auzit până la Capitoliu, băgând spaima, pentru ultima dat, în corupţii senatori romani.

Aşa spune legenda, istoricii Plutarch, Appian şi Florus spun “politic corect” că Spartacus a căzut în bătălie, dar, după cum afirmă şi Appian, corpul lui nu a fost niciodată găsit!

Probabil că legenda are dreptate, tot aşa, respectând mitul, este şi finalul filmului “Spartacus” din 1960, în regia lui Stanley Kubrick cu o distribuţie formidabilă: Kirk Douglas, Laurence Olivier, Tony Curtis, Jean Simmons, Charles Laughton, Peter Ustinov şi mulţi alţii. O superproducţie, dar mult mai bine jucată și mai aproape de adevărul istoric decât serialele actuale submediocre. Vi-l recomand, dacă îl găsiți. Eu îl am pe undeva, printre cele două mii de filme care contează, din toate timpurile, de la ”intrarea trenului în gară”.

Cei şase mii de “Spartacus” au fost crucificaţi pe întreg drumul de la Roma la Capua. Printre ei se afla şi adevăratul Spartacus, primul care se ridicase în picioare. A fost crucificat, aşa cum aproape o sută de ani mai târziu avea să fie crucificat un alt campion al luptei pentru libertate, Iisus din Nazaret!

“Eu sunt Spartacus!”, sau “Je suis Charlie!”, sau “Eu sunt Decebal!”, sau “Eu sunt Lupul Şchiop!” sunt luări de poziţie absolut necesare, la un moment dat, în istorie, în viaţa fiecăruia. Se repetă, pentru a nu ştiu câta oară, identificarea celor care au inimă şi minte, cu un model de viaţă. Şi de moarte. Fiecare trebuie să aleagă de partea cui este! Viaţa nu ia prizonieri, de această dată nu există neutralitate!

Trebuie să alegeți, dar repede, mâine este, în definitiv, o altă zi !

Astăzi ai multă energie, pe care o poţi folosi fie banal şi folositor la muncă, în activitate, fie distractiv şi aleatoriu la stabilirea unor noi relaţii sentimentale. Nu pleca la drum lung! Lasă ambiţiile şi vanitatea de o parte şi bucură-te de vremea ceva mai bună. Perioada zilei de astăzi este pentru cei născuţi sub semnul Berbecului o perioadă bună ca sa admire natura, adică natura umana. O mică supărare dar pe total perioada - îţi este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nicio importanţă!

Crezi că deţii controlul asupra situaţiei. Crezi! Nu trebuie să te pregăteşti de dezastre, dar nici să fii neglijent şi distrat tot timpul. Calea de mijloc, auritul drum al echilibrului! Din trecutul tau apare o situatie uitata, dar pe care poti sa o rezolvi rapid cu ajutorul anturajului, prietenilor, familiei. Nu te baga in sufletul si problemele altora. Ofera-ti ajutorul numai daca este cerut cu insistenta. Pentru un timp este bine sa păstrezi judecăţile de valoare si sentinţele pentru uzul propriu.

Această zi de luni e favorabilă intereselor tale. Ziua începe bine şi creezi optimism în jurul tău, de aceea eşti bine primit. E o zi favorabila, profită! Nu specula, însă, nimic financiar! Proiectele începute în această perioadă vor aduce rezultate bune. Totuşi este bine să ceri un sfat competent, mai ales dacă doreşti să cumperi echipamente pentru menaj. Seara este mai putin prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli, vei evita neplăcerile. O nouă relaţie de dragoste sau reprinderea unei legături mai vechi, pentru un procent din zodie.

Astăzi persoanele născute în semne de foc şi aer îţi sunt binevoitoare şi te ajută, în special Săgetătorii şi Gemenii, dar este bine să eviţi pe cei născuţi sub semne de apă şi pământ. Succese minore în carieră sau în familie. Cu toate că un mic incident întunecă imaginea generală, astrele îţi sunt favorabile. Ceva legat de un aspect legal, de jurisprudenţă. Deocamdată aspectul este neutru şi nu te afectează în nici un mod. Cooperează mai strâns cu partenerii, fie de afaceri, fie de amor şi spune-le exact şi precis ce aştepţi de la ei, cu un zâmbet şi dulce, dulce ca o prăjiturică din Orient.

Asimilezi cu uşurinţă informaţii şi tehnologii noi. Reacţia unei persoane din jurul tău te surprinde. Trebuie să afli, neapărat, despre ce este vorba. Doar curiozitate, sau vrei să ajuţi? Noi prietenii sau relaţii pot face perioada interesantă. Nu trebuie să neglijezi propriul confort nervos – o activitate prea tumultoasă face să nu obţineţi rezultatul dorit şi vei pierde încrederea subalternilor sau a micului grup pe care-l conduci. Pentru că cei din zodia Leului trebuie neapărat să conducă ceva sau pe cineva... mai bine s-ar conduce singuri!

Astăzi lucrurile îţi par fără culoare, gusturile fade, sunetele agresive. Eşti nemulţumit şi nu ştii de ce! Trebuie să vorbeşti mai mult cu cei dragi, familie, prieteni, ca să te simţi mai bine! Poţi face ceva cumparaturi, doar este luni zi tradiţională de cumpărături, în care se aprovizionează magazinele cu noutăţi. Poţi întâlni o persoană interesantă din trecutul nu prea îndepărtat. Este o perioadă foarte prielnică studiului şi creaţiei. Fă-ti stereotipuri de exprimare şi de comportament! Ştii că eşti harnic, curat şi minuţios dar nu eşti spontan!

Veştile neplăcute intră pe fereastră, spune o vorbă din Orient. Analizează cu atenţie ceea ce ţi se spune astăzi, pot fi lucruri denaturate, informaţii greşite, opinii şi păreri polarizate. Evita divagaţiile şi comparaţiile care nu fac decât să te încurce. Este bine să dai dovadă de prudenţă la tot ceea ce înseamnă uniune, asociaţie, adunare. De asemenea, supraveghează-ţi regimul alimentar. Posibile schimbări şi veşti plăcute. O perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Noi prietenii sau relaţii vor face perioada zilei de astăzi, mai precis pe seară, interesantă.

Viaţa ta socială are multe şanse ca astăzi să fie intensă şi cu rezultate notabile. Totuşi, în munca ta există activităţi monotone, care te plictisesc de moarte. Ascultă muzică, la căşti! Este indicat să amâni deciziile importante pe mai târziu. După program este o perioadă favorabilă tratamentelor sofisticate cosmetice sau de întreţinere, vizitelor la prieteni credinciosi sau la mătuşi bogate. A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, prieteniilor, corespondenţei, plimbărilor, sporturilor de intreţinere. Seara poate fi foarte romantică dacă reuşeşti să te relaxezi.

Astăzi eşti delicat şi înţelegător şi, de aceea, ai parte de vorbe bune, sprijin şi căldură sufletească din partea celor din jur. Solidaritatea celor dragi este ca un balsam pentru sufletul tău. Este o perioadă bună ca să începi proiecte noi, să legi noi prietenii. O veste bună şi una mai puţin bună, dar din fericire veştile nu sunt legate între ele. Nu te lăsa dus de nas de intrigi şi bârfe! Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută, de criză şi de dezastre anunţate. Sunt doar strategii de marketing. Cineva vrea să-ţi vânda ceva...

O dimineaţă de luni cu discuţii plăcute în cuplu, în familie, sau la serviciu, la o cafea şi o brioşă. E plăcut, ai încredere în cei dragi şi speranţa că lucrurile pot merge mai bine. Orele dimineţii sunt bune pentru decizii inspirate sau întâlniri importante. Domeniul sentimental este bine aspectat în a doua parte a zilei. Mare atenţie dacă călătoreşti, sau eşti pe drum. Luptă impotriva raului, sub orice forma. Spiritul tau cutezator dar utopic tânjeste după o cruciada.

Îţi este greu să decizi, să stabileşti, programul de săptămâna aceasta. Poate cel mai bine ar fi să urmezi sfatul stelelor şi să laşi lucrurile să se deruleze natural, fără intervenţia ta. Perioada este favorabilă, mai puţin în adaptarea termică. Atenţie la schimbările de temperatură, umiditate şi presiune, îmbracă-te corespunzător şi totul o să fie bine! Moderaţie în relaţiile cu Leii şi Berbecii, semne de foc, în general. Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, nimeni nu iti multumeste.

Nu e o perioadă strălucită, încercă să te descurci singur, fără multe valuri. Este posibil să primeşti unele răspunsuri, pe care le aşteptai de mai mult timp. Problema e: mai ai întrebări? Frecventează anturajul, prietenii care te fac să te simţi confortabil. Mare atenţie la serviciu, se întâmplă ceva, în registrul benefic. Trebuie să fii atent ca să nu pierzi prilejul. Mai seducător decât oricând, astăzi poţi obţine multe. Evită persoanele pretenţioase, cu fiţe, gen vampiri energetici. Te sleiesc de energie şi te şi enervează!